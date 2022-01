Von Anica Edinger

Heidelberg. Das Karlstorkino kämpft weiter: Wenn in diesem Sommer das Kulturhaus Karlstorbahnhof mit all seinen Sparten in die Campbell Barracks in der Südstadt zieht, dann zieht auch das Kino mit. Allerdings will das Medienforum, der Trägerverein des Karlstorkinos, seinen alten Standort in der Altstadt trotz Umzug nicht aufgeben. Das Ziel: zwei Kino-Standorte zu betreiben – einen im Süden, einen im Osten. Bei einer Online-Veranstaltung des SPD-Ortsvereins Altstadt-Schlierbach zur Zukunft des Karlstorkinos nach dem Umzug machte nun Claus Schmitt, Medienforum-Vorsitzender, Werbung für seine favorisierte Lösung.

Das Karlstorkino im Kulturhaus Karlstorbahnhof in der Altstadt hat 90 Sitzplätze und bietet in regulären Jahren rund 700 Vorführungen an. Per Beschluss des Gemeinderats vom 14. Dezember 2017 zieht das Kulturhaus mit all seinen Sparten in die ehemalige Kutschenhalle in den Campbell Barracks in der Südstadt – also auch mit dem Kino. Mit dem Spatenstich am 4. November hat offiziell der Bau des neuen Karlstorbahnhofs begonnen. Im Sommer 2022 soll voraussichtlich der Umzug stattfinden. Am neuen Standort hat die vielfach ausgezeichnete Kulturinstitution flexiblere und erweiterte Möglichkeiten für ihr Programm, das mit Konzerten, Theater, Kino, Kabarett, Comedy, Clubkultur und Literatur jedes Jahr über 100.000 Besucher anzieht. Das dann ehemalige Gebäude ist denkmalgeschützt und wurde zwischen 1936 und 1938 von Walter Lay errichtet. Mit der Nachnutzung beschäftigt sich derzeit verwaltungsintern ein eigens eingerichtetes Gremium. ani

Zwei kommunale Kinos, so Schmitt, das wäre "ein Riesengewinn für Heidelberg". Man könne mit zwei Standorten mit noch mehr Kooperationspartnern zusammenarbeiten, so Schmitt. Derzeit müsse man manche Anfragen sogar ablehnen, weil die Kapazitäten schlicht nicht da seien. Auch finanziell schlügen zwei Standorte des kommunalen Kinos kaum zu Buche. Denn beide würden sich laut diverser Berechnungen des Vereins gegenseitig tragen. Die Stadt müsste nur die Mietkosten für den Standort in der Altstadt übernehmen – laut Schmitt wären das rund 17.000 Euro im Jahr. Das Karlstorkino sei zudem das einzige kommunale Kino in der Stadt. Kommunale Kinos unterscheiden sich insofern von gewerblichen, als sie sich einzig dem Bildungs- und Kulturauftrag verschrieben haben.

"Wir zeigen in der Regel andere Filme für ein anderes Publikum", so Schmitt. Deshalb gebe es auch keine Konkurrenzsituation zu den anderen Kinos der Stadt – dem Luxor in der Bahnstadt und den Gloria-Kinos mit seinen beiden Häusern in der Altstadt und in Neuenheim. Dem widersprach Jutta Freimuth, die gemeinsam mit Tillmann Steinhilber und Helmut Klesel die Geschäftsführung der Gloria-Kinos übernommen hatte, als die langjährige Betreiberin Inge Mauerer-Klesel im Sommer letzten Jahres überraschend verstorben war. Es gäbe sicherlich eine Konkurrenzsituation, wenn das Karlstorkino mit einer zweiten Spielstätte ausgestattet wäre. Überhaupt müsse, sollte im alten Karlstorbahnhof ein Kino bleiben, ergebnisoffen darüber diskutiert werden, wer dieses Kino betreiben könne. Freimuth: "Da gäbe es auch die Möglichkeit, an das Gloria zu denken."

Damit überraschte Freimuth die Zuhörer – vor allem aber Schmitt. Der verteidigte sich: "Wir zeigen Filme, die im Gloria nie laufen würden." Bei maximal 15 Prozent gebe es hin und wieder Überschneidungen. Doch bei den Filmverleihern hätte das Gloria immer den ersten Zugriff – "wir haben noch nie um einen Film gerangelt", so Schmitt. In Richtung Freimuth sagte er noch: "Alles, was im jetzigen Kino drin ist, gehört dem Medienforum. Sie müssten ein komplettes Kino einrichten." Freimuth betonte, sie habe schlicht darauf aufmerksam machen wollen, dass es auch Alternativen zum Medienforum als Betreiber und zum kommunalen Kino als Kinoform gebe, über die man sprechen müsse.

In den politischen Gremien wurde darüber noch nicht diskutiert. Ohnehin ist weiter offen, was mit dem alten Karlstorbahnhof nach dem Umzug geschieht. Aktuell befasst sich verwaltungsintern ein eigens eingerichtetes Gremium damit. Zudem wird ein Bericht zur Kino-Situation in der Stadt erarbeitet, der laut Schmitt im zweiten Quartal in den politischen Gremien vorgestellt werden soll. Schmitt mahnte an, dass dann auch schnell eine Entscheidung getroffen werden solle. Ein längerer Leerstand müsse unbedingt vermieden werden.