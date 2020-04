Ausweichen können Autofahrer in der Hirtenaue mur noch, wenn sie rangieren. Foto: Alex

Heidelberg. (jola) In der Hirtenaue gibt es zwei neue Poller auf dem Gehweg in der langen Kurve der Hirtenaue. Eine RNZ-Leserin ist unzufrieden: "Eigentlich war das eine gute Ausweichmöglichkeit, wenn einem ein Auto, Transporter oder sogar der Bergbus entgegenkam", schreibt sie. An dieser Engstelle kämen kaum Autos aneinander vorbei. Und im Moment sei die Straße stärker befahren, weil die Schönauer Straße gesperrt sei. Die Poller sollten wieder entfernt werden.

"Die Poller auf dem Gehweg sollen verhindern, dass Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen und diesen verbotswidrig befahren", erklärt eine Stadtsprecherin. Fußgänger sollten geschützt werden. "Wir werden uns in den kommenden Tagen die aktuelle Verkehrssituation aber vor Ort noch einmal genau anschauen, um eine bestmögliche Lösung für alle Verkehrsteilnehmer zu finden", so die Stadtsprecherin.