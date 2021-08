Ihre Ideen zur Belebung und Entwicklung des Flussufers diskutieren Studenten und Dozenten der SRH-Sommerschule „Neckar Now“ mit den Besuchern der Posterausstellung am Römerbad an der Ernst-Walz-Brücke. Foto: Philipp Rothe

Von Hannah Reinhard

Heidelberg. Eine auf dem Neckar schwimmende Plattform, die Platz für Kulturveranstaltungen bietet und gleichzeitig Plastik aus dem Wasser zieht, ein Park, in dem Regenwasser gesammelt und gefiltert wird – so stellen sich die Teilnehmer der Sommerschule "Neckar Now" der SRH die Zukunft der Stadtplanung in Heidelberg vor. Die Sommerschule fand bereits zum zweiten Mal statt, dieses Jahr unter dem Motto der Zukunft und Widerstandsfähigkeit von Städten in Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels. Eine besondere Rolle spielt dabei das Potenzial von Heidelbergs Lage direkt am Neckar.

"Der öffentliche Raum am Neckar ist sehr interessant, da er so viele Themen involviert. Die Wassertechnologie und Architektur kommen hier perfekt zusammen", erklärt Belen Zevallos, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Architektin an der SRH, die das Projekt mit der Wassertechnologie-Professorin Ulrike Gayh organisiert hat, den gesetzten Themenschwerpunkt. Deshalb präsentieren die Sommerschulenteilnehmer ihre Ideen für die Stadtplanung der Zukunft am Ende der Zusammenarbeit auch an den Neckarorten an der Ernst-Walz-Brücke. "Die Neckarorte waren quasi unsere Experten, wenn es um den Neckarraum geht, weil sie sich schon lange mit seinem Potenzial beschäftigen", verdeutlicht Zevallos.

Insgesamt nahmen 20 Studierende aus aller Welt an der Sommerschule teil. Wer nicht aus Deutschland kam, konnte mit einem Stipendium nach Heidelberg reisen. Aufgrund der Pandemie konnten jedoch nur drei Studierende aus Ghana und eine Studentin aus Ecuador vor Ort dabei sein. Gemeinsam mit den teilnehmenden Studierenden der SRH und den online zugeschalteten internationalen Studierenden arbeiteten sie in vier Gruppen an ihren Projekten, die sie selbst von Grund auf konzipiert hatten. Eine Gruppe beschäftigte sich beispielsweise mit der Konstruktion eines Neckar Skywalks, um den Altneckar zugänglicher zu machen, ohne die Natur negativ zu beeinflussen. Außerdem wurden die schwimmende Plattform "Kooltur", der Park mit Attraktionen wie Escaperoom, Aquarium und einer Wasserfilteranlage, und ein "Spielplatz für alle" vorgestellt.

Extra aus Ghana für die Sommerschule angereist war der 21-jährige Frank Aazore: "Ich will meine Abschlussarbeit über die Widerstandsfähigkeit von Städten schreiben. Deshalb war es für mich sehr interessant, mich in der Sommerschule schon einmal damit zu beschäftigen", erklärt er. "Die Folgen des Klimawandels sind schon jetzt zu beobachten. Wie Städte in der Zukunft damit umgehen, ist eine wichtige Frage." Klimaschutz und Umweltfreundlichkeit standen auch für die Ingenieur-Studentin Daniela Chiquito und die Architektur-Studentin Johanna Weber ganz oben auf der Liste bei dem Design ihres Projekts, dem "Kooltur". "Es war uns wichtig, dass unser Projekt so umweltfreundlich und plastikfrei wie möglich ist, aber auch Spaß macht", erklärt die 20-jährige Johanna.

Emily Höpfinger, die Immobilien und Facility Management studiert, zeigt sich vor allem traurig über das Ende der Sommerschule: "Wir haben so viel miteinander gearbeitet und uns dadurch alle miteinander angefreundet. Auch wenn wir nur eine Woche für die Erstellung unserer Konzepte Zeit hatten, haben wir sehr viel geschafft. Darauf bin ich sehr stolz."