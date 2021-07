Heidelberg. (shy) Arachnophobiker müssen jetzt sehr tapfer sein. RNZ-Leserin Sylvia K. schickte ein Foto von dieser bemerkenswerten Spinne an die Redaktion. Sie schrieb dazu: "Heute fand ich in meinem Garten diese seltsame Spinne, etwa so groß wie eine Ein-Euro-Münze." Ob das eine neue Art ist? Diese Frage verband die Heidelbergerin mit dem Wunsch, ob nicht Leser bei der Bestimmung der Spinne helfen könnten.

Eine gute Idee. Vorher versuchte die RNZ aber selbst, das Rätsel zu lösen und schickte das Foto an die Pressestelle der Uni Heidelberg. Die wiederum fragte Thomas Braunbeck vom Centre for Organismal Studies (COS) – also einen Fachmann. Selbst Braunbeck wollte sich anhand des einen Fotos aber nicht festlegen. Er vermutet jedoch, dass es sich um eine Tapezierspinne (Atypidae) handelt. Und damit um eine entfernte Verwandte der Vogelspinnen. Tapezierspinnen zählen in Baden-Württemberg zu den gefährdeten Arten, was auch erklären würde, warum man sie so selten zu Gesicht bekommt.