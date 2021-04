Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Der eine flüchtete aufs Dach, der andere schloss sich ins Badezimmer ein und rief die Polizei: Zwei Touristen haben sich im August 2020 nach einer durchzechten Nacht mit einer Prostituierten in einem Heidelberger Hotel getroffen und eine unliebsame Begegnung mit einem 28-Jährigen gemacht. Dieser muss sich seit Mittwoch vor dem Heidelberger Landgericht wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten – er soll den beiden Touristen gedroht und ihnen Portemonnaies und Handys abgenommen haben.

"Wir haben uns hervorragend verstanden", sagte der Angeklagte über die beiden Touristen. Kennengelernt hat er sie in einem Hotel, in das sich seine "Bekannte" eingemietet hatte, um einen Freund der zwei Heidelberg-Besucher zu empfangen. Mit ihr hatte er im April und Mai vergangenen Jahres ein paar Dates, dann habe man sich aber hauptsächlich über Marketingideen ausgetauscht. "Ganz unabhängig davon hatten wir eine sexuelle Beziehung." Und der Angeklagte erklärte: "Wir haben uns den Spaß erlaubt, dass sie für Geld Sex hatte mit anderen Personen." Der Vorsitzende Richter Markus Krumme präzisierte: "Prostitution würde man landläufig sagen."

Am besagten Tag sei der Angeklagte mit der Frau in der Altstadt unterwegs gewesen: "Wir waren auf Drogen – beide Parteien – sie und ich". Dann sei sie "gebucht" worden und man sei zum Hotel gefahren. Nachdem einer der drei Touristen mit ihr nach oben gegangen war, gingen sie zu dritt in eine Shisha-Bar. Später hätten die beiden seine "Bekannte" ebenfalls "besuchen" wollen. "Das war ok für mich." Als die vereinbarte Zeit abgelaufen war, kam der Angeklagte ins Hotelzimmer zu den beiden Touristen. "Da war die Stimmung schon komisch, sehr ruhig", erklärte er. Er habe eine SMS seiner "Bekannten" bekommen, die gleich das Zimmer verlassen hatte. Darin soll gestanden haben, die beiden hätten ihr wehgetan. "Dann habe ich die Blutspuren gesehen", so der Angeklagte.

Er habe die Männer konfrontiert. "Da ist die Stimmung komplett eskaliert." Man sei immer lauter geworden. "Aus einer Maus wurde auf einmal ein Elefant." Schließlich habe ihn einer der Touristen auf den Tisch geknallt und auf den Boden gezerrt. Mit einer Wasserflasche aus Glas habe er aber zuschlagen und die beiden von ihm abbringen können. Weil er dann vorgetäuscht habe, es seien noch Freunde von ihm da und gerufen habe "kommt rein", seien die Touristen geflüchtet und er habe "im Schock" alles auf dem Boden eingesammelt: Kopfhörer, Handys, Geldbörsen. Darunter auch die der Touristen. "Es ist mir erst im Auto bewusst geworden, dass auch Zeug von denen dabei ist", erklärte er.

Die Touristen schilderten den Abend ganz anders: Zwar habe man sich in der Shisha-Bar gut verstanden, doch die Aggression im Hotelzimmer sei von dem Angeklagten ausgegangen. "Als wir fertig waren, kam er rein und sagte, wir hätten ihr wehgetan." Jetzt müsse mehr Geld rausspringen. Als er bedrohlich mit der Glasflasche hantierte, hätten sie ihm Geldbörsen und Handys gegeben. Der Angeklagte habe alles Geld – mehrere hundert Euro – herausgeholt und gesagt, das reiche nicht als Schmerzensgeld. "Ich dachte, das geht nicht gut aus", sagte einer der Touristen.

Beide hätten den Angeklagten schließlich zu Boden gebracht, aber nicht überwältigen können. Stattdessen habe man die Flucht ergriffen – aber nicht durch die Tür, weil man dort Freunde des Angeklagten erwartet habe. Einer sei also aus dem Fenster aufs Dach, wo er mit Ziegeln geworfen und um Hilfe gerufen hat. Der andere hatte sich eines der Handys geschnappt und war ins Badezimmer geflüchtet, um von dort die Polizei zu rufen. Der Angeklagte habe gegen die Tür geschlagen und daran gerüttelt, sei aber dann ebenfalls geflohen.

Es sind zwei weitere Prozesstage angesetzt, an denen noch weitere Zeugen gehört werden.