Heidelberg-Weststadt. (sawe) Magier, Märchenerzähler, Kinderflohmarkt und Live-Musik im Zirkuszelt: Am kommenden Wochenende wird der Wilhelmsplatz in der Weststadt beim Sommerspektakel wieder zum Abenteuerspielplatz und Wohnzimmer, zum Straßencafé und Biergarten. Das komplett ehrenamtlich organisierte Stadtteilfest hat eine treue Fangemeinde. Die Besucher schätzen das erstklassige Musikprogramm und die vielen Mitmach-Aktionen für den Nachwuchs.

Am Samstag, 29. Juni, präsentiert "Maximus, der Magier" ab 15 Uhr seine interaktive Familien-Zaubershow. Am Sonntag, 30. Juni, wird der Erzähler Dirk Nowakowski seine Zuhörer, ebenfalls um 15 Uhr, mit Märchen und Geschichten auf eine Reise um die Welt mitnehmen. Darüber hinaus sorgt das Team des Heidelberger Turnvereins am Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag, ab 15 Uhr für Spiel und Spaß mit Spielgeräten aus dem Fundus des "Kulturfensters". Zur guten Tradition gehören auch die "Gipswerkstatt" beim Infostand des St. Josefskrankenhauses (Samstag zwischen 14 und 17 Uhr) und der "Markt der Möglichkeiten" lokaler Vereine am Sonntagnachmittag.

Die "Schultzes" aus Weinheim spielen am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr. Foto: K

Zu den musikalischen Highlights des Stadtteilfests zählen das Singer-Songwriter Duo "Flourishless", "Balsamico" Peter Saueressig mit seiner Band, die "Schultzes", "Gravedigger Jones", "Ina et Les Docteurs Martin" sowie die "Special Request Band". Das Fest endet am Sonntag um 20 Uhr. Ehrenamtliche Helfer können sich während des Fests am Infostand oder vorab per E-Mail melden: sommerspektakel@web.de.