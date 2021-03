Zum höchsten Fest der Christenheit sollen in diesem Jahr auch wieder Gläubige in die Kirchen kommen können. Unter Beachtung der Abstandsregelungen finden in der katholischen Jesuitenkirche, die hier abgebildet ist, rund 150 Menschen Platz. Foto: Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen", heißt es in der Bibel. Nur: Ganz so einfach ist das physische Zusammenkommen in Corona-Zeiten bekanntlich nicht. In der vergangenen Woche war im Gespräch, die Kirchen über Ostern um einen Verzicht auf Präsenzgottesdienste zu bitten, doch die Bundesregierung nahm davon wieder Abstand. Was bedeutet das Hin und Her für die Heidelberger Kirchen?

"Wenn diese Bitte weiter gegolten hätte und daraus ein Verzicht der Landeskirche auf Präsenzgottesdienste gefolgt wäre, hätte das die Planungen erheblich durcheinandergebracht", sagte der Dekan der evangelischen Kirche in Heidelberg, Christof Ellsiepen, gegenüber der RNZ. Die badische Landeskirche gebe vor, dass Präsenzgottesdienste überall dort regulär angeboten werden dürfen, wo die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt – in Heidelberg lag sie in den vergangenen Tagen stets stabil über 80, sodass sie gemeinsamen Gottesdiensten derzeit nicht im Wege steht.

"Wir haben ein vielfältiges Programm in unseren Gemeinden, es reicht von Gottesdiensten in Kirchen über solche im Freien bis hin zu Online-Angeboten", erklärte Ellsiepen. So böten etwa die Bonhoeffer-Gemeinde in Kirchheim, die Friedensgemeinde in Handschuhsheim oder auch die Christus-Luther-Markus-Gemeinde in der Weststadt Formate im Internet an. Damit, so die Hoffnung der Protestanten in Heidelberg, soll auch jenen Menschen die Teilnahme an Gottesdiensten ermöglicht werden, die in Quarantäne sind oder lieber zu Hause bleiben möchten. "Ich hoffe, dass wir allen Menschen mit unseren Ostergottesdiensten einen Raum für Hoffnung bieten können", so Ellsiepen.

Die katholische Stadtkirche andererseits setzt ganz auf Präsenzgottesdienste. "Als die Debatte um die Osterruhe und um den Verzicht auf Gottesdienste aufkam, bedeutete das für uns einen Schreckmoment. Wir sind uns bewusst, dass es gute Gründe dafür gibt, in diesem Jahr zu Hause zu bleiben", sagte ein Sprecher der katholischen Stadtkirche. "Aber zugleich besteht ein großer Wunsch nach Präsenzgottesdiensten, und wir sind überzeugt, sichere Gottesdienste zu veranstalten." Alle katholischen Gemeinden im Stadtgebiet bieten nun über die Feiertage Präsenzgottesdienste an.

Auf Übertragungen ins Internet verzichten die Heidelberger Katholiken in diesem Jahr, aber auch sie haben ihr Programm an die gegenwärtige Situation angepasst. "Angebote für Kinder am Karfreitag gab es schon immer. Neu ist in diesem Jahr aber zum Beispiel ein Stationen-Kreuzweg rund um die Jesuitenkirche, den man zwischen 11 und 13 Uhr individuell für sich abschreiten kann." Hierfür sei auch keine Anmeldung erforderlich.

Denn das gilt bei vielen anderen Angeboten – vor allem bei jenen in der Osternacht sowie am Ostersonntag: dass man sich aufgrund der begrenzten Platzzahl in den Kirchen anmelden muss. Die Anmeldefrist der Katholiken endet an diesem Mittwoch um 12 Uhr mittags, bei den Protestanten gibt es keine einheitliche Frist. Manche Gottesdienste sind bereits ausgebucht: etwa die ökumenische Osterfeier, die am Samstagabend in der Heiliggeistkirche in der Altstadt beginnt und in der Jesuitenkirche fortgeführt wird. Statt einer gemeinsamen Prozession ist in diesem Jahr vorgesehen, dass die Haushalte für sich mit kleinen Osterlichtern von einer Kirche zur anderen gehen.

Für die Gottesdienste beider Kirchen gelten Schutzkonzepte: Nicht nur fällt das gemeinsame Singen aus – die Protestanten verzichten auch auf das gemeinsame Gebet und das gemeinsam gesprochene Amen –, es gelten Abstandsregelungen und medizinische oder FFP2-Masken sind Pflicht. Die Kontaktdaten werden erfasst, entweder über die Anmeldung oder an der Tür. Es ist das erste Osterfest seit Beginn der Pandemie, bei dem die Gläubigen in den Kirchen zusammenkommen können. Im vergangenen Jahr wurden Präsenzgottesdienste verboten.

Info: Anmeldung über die Gemeinden. Anmeldung zu katholischen Gottesdiensten auch unter: www.stadtkirche-heidelberg.de/gottesdienste.