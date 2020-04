Heidelberg. (Kaz) Es war ein ungewöhnlicher Protest, der da am Samstag an der Neckarwiese vonstattenging. Die Protagonistinnen: Agnes Bennhold, 89 Jahre alt, und Maria Harms, 85 Jahre alt. Beide sind pensionierte Lehrerinnen und sie eint ein Anliegen: Die Neckarwiese soll freigegeben werden – wenigstens für Spaziergänger. "Wir erheben unsere Stimme und machen uns stark vor allem für Menschen in Neuenheim, Bergheim oder der Altstadt, die vielleicht nur einen kleinen Balkon haben, aber keinen Garten – und für die die Neckarwiese ein Ort der Erholung ist", sagt Bennhold – und bekräftigt noch: "Gerade jetzt im Frühling und mitten in der Krise!"

Um ihrer Botschaft Nachdruck zu verleihen, wagen die beiden Frauen am Samstagnachmittag eine Aktion zivilen Ungehorsams: In Höhe der Wasserschachtel betreten sie die gesperrte Wiese – mit selbst gemalten Schildern mit der Aufschrift "Abstand halten" um den Hals, und einem Metermaß in den Händen. Damit wollen sie zeigen, dass es auf der Wiese keinerlei Problem ist, genügend Abstand zu halten.

Die Pensionärinnen können die Regeln nicht nachvollziehen: Der enge Fußgängerweg, kaum zwei Meter breit, ist freigegeben – aber die Wiese ist gesperrt. "Selbst Menschen, die nur einen halben Meter schmal sind, brauchen samt Mindestabstand mehr Platz. Wie soll man Entgegenkommenden da ausweichen?", sagt Bennhold. Zum Ausweichen brauche es eben auch ausreichend Platz – und den gebe es nur auf der Wiese.

Mit ihrem illegalen Betreten der Wiese hoffen sie, von der Polizei erwischt zu werden. "Ich habe damit schon bei meinen Enkeln angegeben", scherzt Maria Harms. Bis es allerdings soweit ist, dauert es eine gute halbe Stunde. Kurz vor der Ernst-Walz-Brücke kommt es schließlich zur Begegnung mit einer jungen Polizistin und einem jungen Polizisten, die entlang der Neckarwiese Streife gehen. Die beiden haben die Seniorinnen eher aus dem Augenwinkel erspäht. "Jetzt wissen sie nicht, wie sie auf uns zugehen sollen", freut sich Harms. "Doch, das wissen wir", entgegnet der Polizist, der das gehört hat.

Und tatsächlich: Die Streife lässt sich auf ein Gespräch über Sinn und Unsinn der Neckarwiesen-Sperrung ein. Doch es ist eben ihre Aufgabe, auf die Einhaltung der Corona-Vorschriften zu achten. "Wenn die Wege zu eng sind, müssen wir die halt auch noch sperren", so der Polizist. Das wiederum schockiert Bennhold und Harms, denn das wäre ja genau das Gegenteil ihres Anliegens. Bennhold meint: "Uns Heidelbergern wird bescheinigt, dass wir das Abstandsgebot insgesamt diszipliniert befolgen. Deshalb sollte darauf vertraut werden, dass wir uns auf der Neckarwiese ebenso verantwortungsbewusst verhalten."

Der Aufforderung, die Wiese zu verlassen, leisten die Seniorinnen widerstandslos Folge. Nun würden sie sich gerne zum Ausruhen auf eine Bank setzen. Es dauert ein wenig, bis eine frei wird. "Man könnte älteren Menschen ja auch mal einen Platz anbieten", ärgert sich Harms.

Von einem Polizisten der Reiterstaffel ist wenig später noch zu erfahren: An der Neckarwiese gab es an diesem Tag ansonsten kaum etwas zu beanstanden.