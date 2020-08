Heidelberg. (pne) Eine "Operation am offenen Herzen" – so nannte Oberbürgermeister Eckart Würzner den Umbau der Bus- und Straßenbahn-Haltestelle am Heidelberger Hauptbahnhof vor Start der Arbeiten im Sommer 2018. Gut zwei Jahre danach ist die neue Haltestelle längst in Betrieb, doch noch immer müssen sich Radfahrer und Fußgänger südlich der Print Media Academy gegenüber des Bahnhofs an Absperrbaken vorbeischlängeln – obwohl das Ende der gesamten Maßnahme im Rahmen des Mobilitätsnetzes für das Frühjahr 2020 angekündigt war.

"Die aktuellen Arbeiten an der Kreuzung Kurfürsten-Anlage/Mittermaierstraße finden im Nachgang zum Umbau der Haltestelle Hauptbahnhof statt", erklärt nun eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. "Nach dem bereits erfolgten Rückbau einer provisorischen Lichtsignalanlage und eines provisorischen Fahrleitungsmasts muss im Bereich vor der Print Media Academy der Bodenbelag wieder hergestellt werden." Die Arbeiten, so die Sprecherin, würden voraussichtlich Anfang September abgeschlossen.