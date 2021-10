Von Sarah Hinney

Heidelberg-Handschuhsheim. Ilse Giese ist verärgert. Die Handschuhsheimerin fragt sich seit Jahren, warum bei Trauerfeiern in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Handschuhsheim keine Lautsprecher angestellt werden – jedenfalls nicht zuverlässig und nicht von allen, die dort sprechen. Erst jüngst habe sie dort eine Trauerfeier besucht. Wieder sei die Lautsprecheranlage nicht angeschaltet gewesen. Sie habe deshalb trotz Hörgerät kein Wort von der Predigt verstanden. Ilse Giese fühlt sich durch diesen Zustand ob ihres Alters ausgegrenzt. Sie findet, es sei Aufgabe der Friedhofsverwaltung oder der Stadt, dafür zu sorgen, dass auch ältere Menschen, die nicht mehr so gut hören, umfänglich an Trauerfeiern teilhaben können.

Die Nachfrage bei der Stadt ergibt indes, dass das nicht so einfach ist. Wie eine Stadtsprecherin mitteilte, werde die Lautsprecheranlage immer auf Wunsch der Trauergesellschaft eingestellt. Dabei orientiere sich die Beschallung des Außenbereiches an der zu erwartenden Teilnehmerzahl. Die Sprecherin teilte weiterhin mit: "In der überwiegenden Zahl der Fälle handelt es sich bei der mangelnden Lautstärke außerdem um ein Rednerproblem, da die Rednerinnen und Redner schlicht nicht nahe genug am Mikrofon stehen und dieses die Rede dann unzureichend verstärkt." Leider sei es bei Trauerfeiern auch so, dass nur äußerst selten ein direktes Feedback zur Lautstärke komme. Deshalb seien eine direkte Reaktion des Redners oder der Rednerin und das direkte Einstellen der Lautsprecheranlage auf die individuellen Bedürfnisse schwierig.

Ilse Giese hat die Pfarrerin, die die Predigt hielt, nach der Trauerfeier auf das Problem angesprochen. Laut Giese wusste die allerdings gar nichts davon, dass sich eine Lautsprecheranlage einschalten lasse. Giese findet das alles sehr enttäuschend. Deshalb hat sie sich schließlich an die RNZ gewandt. Sie sagt: "Warum werden ältere Menschen durch eine Nachlässigkeit oder eine Gedankenlosigkeit vom Trost durch die Worte des Pfarrers ausgeschlossen? Auch die Lebensgeschichte des Verschiedenen hören zu können, ist zum Abschiednehmen wichtig und man erweist damit gegenüber dem Verstorbenen Respekt."