Heidelberg. (rie) Die Verkehrssituation auf der Landesstraße L534 am Neckar zwischen Haarlass und der Abzweigung zum Stift Neuburg war schon immer schwierig: Denn dort teilen sich Fußgänger und Radler in beide Richtungen einen schmalen Gehweg. RNZ-Leser Manfred Knauff schrieb uns: "War es vorher schon eng, so ist seit Corona der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet." Er fragt, warum die Stadt das Problem nicht endlich aufgreift.

Auf RNZ-Anfrage weist eine Stadtsprecherin darauf hin, dass Radler dort Schrittgeschwindigkeit fahren und im Zweifel anhalten müssen: "Fußgänger haben dort absoluten Vorrang." Wer schneller fahren will, solle die Fahrbahn benutzen. Leider sei eine eigenständige Radspur aufgrund der geringen Straßenbreite dort nicht möglich.

Was die Verschärfung des Problems durch die Corona-Abstandsregeln angeht, sagt die Stadtsprecherin: "Dieser Bereich ist einer von zahlreichen schmalen Wegen im Stadtgebiet, auf denen die Abstandsregelungen nicht immer eingehalten werden können." Man bitte daher um vorausschauendes Verhalten und entsprechende Rücksichtnahme. Dadurch könnten Begegnungen von Verkehrsteilnehmern auf ein Minimum reduziert werden.