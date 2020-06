Heidelberg. (rie) Ein riesiges Banner hängt seit Donnerstag an der Fassade des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI). "This is not okay", steht darauf (deutsch: "Das ist nicht okay"). Das Kultur- und Veranstaltungshaus positioniert sich damit zu den Protesten in den USA, wo täglich Hunderttausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Auslöser war der Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd, der am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam.

Die Idee für das Plakat kam von DAI-Direktor Jakob Köllhofer – und er malte auch gleich selbst die großen Buchstaben auf den Stoff. "Das Zitat stammt von den Straßen New Yorks, eine schwarze Aktivistin hat das gesagt", erklärte Köllhofer der RNZ. "Ich finde, die Aussage trifft in ihrer Schlichtheit ins Herz der Misere." Das Wort "okay" sei so alltäglich, so grundsätzlich – und genauso grundsätzlich sei das Problem in den USA. "Dieser Satz emotionalisiert nicht so sehr, sondern er spricht den Kopf an, will Argumente hören", so Köllhofer. Der DAI-Chef erinnert daran, dass George Floyds Tod in einer langen Reihe von getöteten unschuldigen schwarzen Amerikanern steht. "Es wirkt manchmal, als seien schwarze Menschen vogelfrei." In den USA gebe es einen tief verwurzelten Rassismus. "Da geht es nicht um einzelne schlechte Polizisten – das ist ein strukturelles Problem", sagt Köllhofer.

Der DAI-Chef hofft, dass die Proteste nun endlich Veränderungen anstoßen – und er betont: "Es gibt sehr viele, sehr nachvollziehbare Emotionen – aber am wichtigsten ist, dass die Leute im November wählen gehen." Denn ein Präsident wie Trump, der nun sogar damit gedroht hat, das Militär gegen die eigenen Bürger einzusetzen, werde das Problem mit Sicherheit nicht lösen.