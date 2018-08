Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine Lanze für Tagestouristen und Flusskreuzfahrttouristen brach Michael Hörrmann am Dienstag auf dem Heidelberger Schloss. In den Augen des Geschäftsführers der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) werden sie immer wichtiger für die Entwicklung des Tourismus. Er sagte ganz klar: "Ohne die Gruppe der Tagestouristen würde die SSG in eine gefährliche wirtschaftliche Schieflage kommen." Auch im gesamten Tourismusgeschehen des Landes werden sie immer dominanter: 530 Millionen Tagesausflügler wurden 2017 gezählt. Der Tourismus insgesamt schaffe 390.000 Arbeitsplätze im Land, unterstrich Hörrmann, "mehr als die Automobilindustrie".

Das Heidelberger Schloss liegt dem SSG-Chef besonders am Herzen, schließlich liefert es 30 Prozent der Einnahmen der SSG, 20 Prozent kommen von den anderen 59 Kulturschätzen wie den Schlössern Schwetzingen, Ludwigsburg, Kloster Maulbronn oder Schloss Salem, 50 Prozent schießt das Land zu. Mit 1,15 Millionen Besuchern pro Jahr ist das Heidelberger Schloss auch das begehrteste Ziel in Baden-Württemberg. Zwei Drittel der 15 Millionen Euro Schloss-Einnahmen im Jahr 2017 waren Gebühren für Eintritt und Führungen.

Kulturinteressierte Tagesgäste stellen das Hauptkontingent in den historischen Monumenten. Bei ihnen Interesse und Verständnis für Denkmäler und deren Erhaltung zu wecken, sieht Hörrmann als Kernaufgabe an. Schließlich muss in die Gebäude und Gärten öffentliches Geld investiert werden, um sie der nächsten Generation übergeben zu können.

Speziell an Kultur interessiert zeigen sich laut Hörrmann knapp zehn Prozent der Touristen und Ausflügler. Alle anderen sind dafür empfänglich, wünschen sich aber eigentlich ein emotional aufgeladenes Gesamterlebnis. Dazu gehören in seinen Augen schneller Einlass, freundlicher Service, saubere Toiletten - und der Aufenthalt in der Umgebung, in einer Stadt wie Heidelberg. "Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir die Belange der Tagestouristen ernst nehmen", sagte Hörrmann.

Die Gäste von Flusskreuzfahrten hieß er ausdrücklich willkommen. Diese waren in Heidelberg ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil sie wenig Zeit für die Stadt und ihre Angebote haben und angeblich auch nur wenig Geld liegen lassen. Das Schloss jedenfalls empfängt jährlich 100.000 von ihnen. Bei zwei Millionen Euro Umsatz mit Gruppenreisenden insgesamt, unterstrich der SSG-Chef, seien 750.000 davon von Flusskreuzfahrern.

"Wir haben Respekt vor ihren Erwartungen und ihrem Zeitbudget", sagte er. Unterstützt wurde er von Petra Aluschek-Vogelsang, der stellvertretenden Vorsitzenden der Heidelberger Gästeführer. Ein Großteil der 140 Kollegen sei hauptberuflich für Tagestouristen im Einsatz, begleitet werde in 21 Sprachen und mit großer kultureller Kompetenz. "Wir sind abhängig von den Gästen", sagte die Sprecherin, "Es gibt keine Touristen, die wir lieber haben wollen als andere." Für viele Touristen seien die Führer der einzige Kontakt zur Bevölkerung, sie könnten viele Fragen beantworten, etwa zum Wissenschaftsstandort oder den tollen Events und Festivals in der Stadt: "Wir können Lust auf mehr vermitteln."

Die Bedürfnisse der Touristen auf dem Schloss hat man bei der SSG fest im Auge. Etwa die Tendenz zu kürzeren Führungen. Oder ein W-Lan-Hotspot, für den aber erst noch eine Glasfaserleitung gelegt werden muss. Schließlich werde das Handyfoto ein immer wichtigeres Kommunikationsinstrument, meinte Michael Hörrmann: "Jedes wirbt für uns." Und auch über ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept wird nachgedacht. Die Busse, die sich jetzt zum Schloss hochquälen, sollen irgendwann durch einen Shuttle mit autonom fahrenden kleinen Elektrobussen ersetzt werden.