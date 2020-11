Heidelberg. (shy) "Wird Wieblingen ganz vergessen? So sieht es am Neckarhamm, Ecke Maltesergasse aus", schrieb eine RNZ-Leserin und schickte dazu mehrere Fotos per E-Mail. Darauf zu sehen ist Laub. Jede Menge Laub. Auch in den anderen Straßen Wieblingens sähe es so aus, schrieb sie weiter. Hat die Stadt Wieblingen wirklich vergessen? Die Antwort vorab: nein.

Laut Stadt arbeitet die Straßenreinigung derzeit im gesamten Stadtgebiet mit Hochdruck daran, das Laub zu entfernen. Jeder Reinigungstrupp bestehe aus zwei bis drei Leuten und sei für einen ganzen Stadtteil zuständig. Innerhalb der Stadtteile würden die wichtigsten Straßen mit den meisten Bäumen nacheinander in einem Rhythmus von etwa 14 Tagen vom Laub befreit. Lediglich die kleineren Seitenstraßen mit wenigen Bäumen würden zum Schluss der Laubzeit gereinigt.

Oft werde eine Straße an einem Tag gesäubert und sei leider schon wenige Tage später wieder mit Blättern bedeckt, heißt es aus dem Rathaus. Insgesamt entsorge die Stadt jeden Herbst über 200 Tonnen Laub über die Kompostieranlage in Wieblingen – eine Menge von rund 200 Kleinwagen. Grundsätzlich ist die Straßenreinigung nur für das Laub auf der Straße zuständig. Die Beseitigung des Laubs auf den Gehwegen ist Aufgabe des jeweiligen Grundstückanliegers, der verpflichtet ist, den Gehweg zu räumen und die Blätter zu entsorgen.

Lediglich die zur Gehwegreinigungsgebühr veranlagten Gehwege werden von der Straßenreinigung gegen Gebühr gereinigt. In Wieblingen gilt das nur für die Mannheimer Straße.