Von Katharina Kausche

Heidelberg. Das Studium in Regelstudienzeit abschließen oder nicht – das ist eine Frage, die viele Studierende beschäftigt. 2019 beendeten nur 38,1 Prozent der Bachelor-Studierenden in der vorgesehenen Zeit ihr Studium erfolgreich, wie das Statistische Bundesamt im Dezember vergangenen Jahres bekanntgab. Bei den Masterabschlüssen waren es nur 23,3 Prozent.

Wenn es nach Monika Sieverding, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Heidelberg, geht, könnte diese Zahl nochmal deutlich sinken. Sie ermutigt Studierende unter dem Hashtag #OneMoreYear, sich für den Abschluss ein Jahr länger Zeit zu nehmen – gerade jetzt in Corona-Zeiten. Warum ein längeres Studium das Stressempfinden verringert, erzählt sie im RNZ-Interview.

Frau Prof. Sieverding, Sie appellieren an Studierende, ein Jahr länger zu studieren. Wie lange haben Sie für Ihr Studium gebraucht?

Insgesamt habe ich sechs Jahre und damit zwölf Semester studiert. Im damaligen Diplomstudiengang waren das drei Semester mehr als die Regelstudienzeit.

Was haben Ihnen rückblickend diese eineinhalb Jahre gebracht?

Ich habe viel ausprobiert, zwei Semester Medizin studiert, eine Philosophievorlesung besucht und bei den Grafikdesignern, die mit im Psychologischen Institut saßen, einen Zeichenkurs belegt. Zwei Auslandspraktika und mehrere Reisen habe ich auch gemacht. Ich hatte einfach das Gefühl, ich kann mich ausprobieren.

Ihren Appell #OnemoreYear haben sie auf der Plattform LinkedIn geteilt. Welches Feedback haben Sie dazu bekommen?

Bisher haben den Beitrag schon viele Personen gesehen und einige gelikt, Kommentare habe ich dazu noch nicht erhalten. Vielleicht ist LinkedIn auch nicht die richtige Plattform, um Studierende zu erreichen.

Wollen Sie damit Studierende erreichen, die kurz vor dem Abschluss stehen oder der Entscheidung stehen, ob sie länger studieren?

Nein, ich denke, dass es auch Studierenden am Anfang des Studiums helfen kann, sich mehr Zeit zu geben. Zumal auch Arbeitgeber später nicht darauf schauen, ob Bewerber und Bewerberinnen in Regelstudienzeit abgeschlossen haben.

Nicht?

Meiner Erfahrung nach geht es viel mehr um die Erfahrungen und die persönliche Entwicklung, die Bewerber und Bewerberinnen mitbringen. Welche Themen haben sie am meisten interessiert? Wofür haben sie sich engagiert? Was können sie? Die bloße Zahl der Semester ist nicht so wichtig.

Sie haben gemeinsam mit Fabian Scheiter, Dr. Laura Schmidt und Julia Obergfell zu Stress im Studium geforscht. Was haben Sie dabei herausgefunden?

Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Studienaufwand, also die bloße Zahl von Arbeitsstunden in Lehrveranstaltungen und zu Hause, einen sehr geringen bis gar keinen Einfluss auf das Stressempfinden hat. Es geht vielmehr um die Anforderungen im Studium. Und auch die Entscheidungsfreiräume spielen für das Stressempfinden und noch mehr für die Studien- und Lebenszufriedenheit eine wichtige Rolle.

Inwiefern hat sich das im Vergleich zu den Diplomstudiengängen verändert?

2008 fingen die ersten Studierenden im Bachelor an. Es fiel auf, dass sie viel gestresster waren als die Studierenden, die noch mit Diplom abschlossen. Damals hatten wir den direkten Vergleich. Was die Anforderungen angeht: Im Bachelor-System werden tatsächlich mehr Leistungen benotet, und das System ist deutlich verschulter geworden.

Inwiefern hilft ein weiteres Jahr, diese Stressfaktoren zu reduzieren?

Das zusätzliche Jahr trifft genau diese beiden Dimensionen: Anforderungen und Entscheidungsfreiräume. Dann schiebt man eine Klausur eher noch ein Semester beispielsweise. Und macht noch ein Praktikum oder ein Auslandsjahr. Das eröffnet neue Optionen.

Nicht jeder Studierende kann es sich leisten, ein Jahr länger zu studieren.

Das stimmt. Leider sind aktuell viele Nebenjobs für Studierende weggefallen. Ich hoffe, dass sich das im Sommer wieder etwas entspannt. Die längere Studienzeit ermöglicht oftmals aber auch mehr Zeit für einen Nebenjob. In diesem Jahr haben wir außerdem die einmalige Situation, dass die Regelstudienzeit aufgrund von Corona in den meisten Bundesländern um zwei Semester verlängert wurde. Damit bekommen die Studierenden, die Bafög beziehen, auch diese finanzielle Unterstützung länger.

Sie sprechen die aktuelle Situation an. Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach Corona auf den Stress im Studium aus?

Durch die Corona-Pandemie und die Online-Lehre sind die Anforderungen noch gestiegen. Zum Beispiel sind wir nun alle auf eine gute Internetverbindung angewiesen. Wenn die nicht funktioniert, ist das ein zusätzlicher Stressfaktor. Außerdem sind die Entscheidungsräume geringer geworden, und die sozialen Kontakte fehlen natürlich ganz besonders.

All die Vorzüge eines weiteren Jahres, die Sie ansprachen – also Reisen, Praktika, Auslandssemester – sind aktuell gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wäre das dann nicht ein verlorenes Jahr?

Mein Appell ist: Nutzen Sie die Zeit! Man kann sich in diesem akademischen Jahr beispielsweise darauf konzentrieren, so weit wie möglich alle Studienleistungen abzuarbeiten. Oder man kann nach interessanten Universitäten im Ausland oder spannenden Praktika suchen. Im nächsten Jahr wird wieder mehr möglich sein. Und dann haben Studierende die Zeit, genau diese Vorzüge zu genießen. Die Zeit nicht zu nutzen – das wäre für mich ein verlorenes Jahr.

Was möchten Sie Studierenden mitteilen, die sich unsicher sind, ob sie die Regelstudienzeit überziehen?

So viele Freiheiten und Optionen wie während des Studiums werden Sie wie nie wieder im Leben haben. Gestalten Sie selbst. Auch während Corona ist das möglich. Es ist bei weitem nicht das prickelndste Jahr, aber machen Sie was draus.