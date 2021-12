Erst 2020 war die Maaßstraße in Wieblingen frisch saniert worden. Nun wurde sie erneut aufgerissen, weil die Telekom Glasfaser für schnelles Internet verlegt. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Im Jahr 2020 war die Maaßstraße in Wieblingen monatelang eine große Baustelle. Über eine halbe Million Euro hat es gekostet, die Straße komplett zu sanieren, umzubauen, neues Pflaster zu ver- und in der Mitte eine Entwässerungsrinne anzulegen. Bei der Gelegenheit hatten die Stadtwerke sogleich noch Strom- und Wasserleitungen erneuert – und die Telekom hatte eine ältere Telefonleitung instandgesetzt. Eigentlich sollte dort nun also erst mal Schluss sein mit Bauarbeiten.

Jetzt ist die Straße aber erneut aufgerissen worden und gleich mehrere Anwohner aus Wieblingen haben sich bei der RNZ gemeldet und ihr Unverständnis darüber geäußert. Die Redaktion hat daraufhin bei der Stadt nachgehakt und dabei wurde deutlich, dass man dort auch nicht sonderlich glücklich über die erneute Baustelle ist. Konkret handelt es sich um den Glasfaserausbau der Telekom. Die gute Nachricht ist also, dass die Anwohner schnelles Internet bekommen. Die schlechte Nachricht: Weil die Glasfaser bis ins Gebäude verlegt wird, muss vor jedem Haus eine Grube ausgehoben werden. Wie die Stadt erklärt, hat das Tiefbauamt versucht, die Bauarbeiten zu verhindern – eben weil die Straße erst im vergangenen Jahr neu gebaut wurde. Laut Stadt wurde die Telekom auch im Vorfeld der damaligen Bauarbeiten gefragt, ob entsprechende Leitungen mitverlegt werden sollen. Von der Telekom sei 2020 aber nur die Infrastruktur ergänzt worden, der Breitbandausbau war nicht vorgesehen. Allerdings kann das Tiefbauamt die Baumaßnahme der Telekom nach dem deutschen Telekommunikationsgesetz gar nicht verhindern, weil sie kein Mitspracherecht hat.

Die Stadt habe die Telekom daraufhin aufgefordert, zu prüfen, ob zumindest eine alternative Verlegung der Glasfaser auf einer anderen Trasse möglich sei. Oder ob für die Verlegung der Glasfaser schon vorhandene Leerrohre genutzt werden könnten. Wie die Stadt mitteilt, bestehe diese Möglichkeit laut Telekom aber nicht. Außerdem müsse zur Herstellung des Hausanschlusses die Oberfläche vor jedem Gebäude ohnehin geöffnet werden.

Insgesamt sind nun 64 Haushalte von der Maßnahme betroffen. "Im Interesse der betroffenen Anwohner, um deren Versorgung mit schnellem Internet nicht zu verhindern, wurde die Maßnahme nun akzeptiert", heißt es vonseiten der Stadt. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Baufirma, sobald sie mit der Verlegung der Anschlüsse fertig ist, die gesamte Decke bis zur Mitte der Fahrbahn abfräst und den Belag neu herstellt, sodass das "neue Erscheinungsbild der Straße nicht beeinträchtigt wird". Wie lange das dauert, ist noch unklar. Das sei witterungsabhängig.