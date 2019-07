Thomas Bollian am Adenauerplatz: An diesem großen Verkehrsknoten zeigt sich, wie komplex die Optimierung von Ampeln tatsächlich ist. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Straßenbahnen seien zu langsam, die Grüne Welle für Autos immer noch nicht umgesetzt. Und auch Fußgänger und Radler müssten viel zu oft und zu lange an roten Ampeln warten. Thomas Bollian kennt die Kritik. Und der Abteilungsleiter Verkehrstechnik beim städtischen Amt für Verkehrsmanagement weiß auch, dass sie in Teilen berechtigt ist. Seit drei Jahren ist er in Heidelberg. Eine seiner Aufgaben wäre es auch, die bestehenden Ampelanlagen zu optimieren. "Doch ich komme zu nichts", klagt er. Ein Großprojekt jagt das andere: Straßenbahnanbindung an die Bahnstadt, Umbau der Haltestelle am Hauptbahnhof. Für die Überprüfung der alten Ampelschaltungen bleibt da keine Zeit.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) forderte im Frühjahr, Heidelberg solle Fördergelder für das Straßenbahnbeschleunigungsprogramm zurückzahlen, weil die Ampeln noch immer nicht optimiert seien. Inzwischen ruderte der Vorstand zurück, gab zu, dass er mit seiner Pressemitteilung über das Ziel hinausgeschossen sei. Und wer sich mit Bollian unterhält, versteht, dass alles nicht so einfach ist, wie sich das manche Theoretiker vorstellen.

Die Komplexität von Bollians Aufgabe fängt schon bei sich widersprechenden Gemeinderatsbeschlüssen an. Einer besagt, dass Straßenbahnen und Busse gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern bevorrechtigt werden sollen, weil in ihnen mehr Personen sitzen als in einem Auto. Zugleich ist aber auch die "Grüne Welle" für Autofahrer theoretisch beschlossene Sache. Und für barrierefreie Wege für Rollstuhlfahrer, Blinde und Eltern mit Kinderwagen sind sowieso alle. Nur: Diese Interessen sind nicht alle miteinander vereinbar. Richtig kompliziert wird das Ganze etwa am Römerkreis, wo sich Straßenbahnlinien aus drei Richtungen kreuzen.

Wenn die Bahnstadt fertig ist, wird es in Heidelberg sage und schreibe 180 Lichtsignalanlagen geben, von der kleinen Fußgängerampel am Stiftweg bis zur äußerst komplexen am Adenauerplatz. Viele Ampelschaltungen sind nicht mehr zeitgemäß: Schulen sind größer geworden, Buslinien fahren anders. Soll eine Anlage optimiert werden, muss erst einmal mit allen Beteiligten der Bedarf ermittelt werden: Was benötigen die Verkehrsbetriebe, was Radfahrer, Fußgänger, mobilitätseingeschränkte Menschen - und natürlich die Autofahrer. Reichen die Zeiten der Ampelschaltung, die noch vor einigen Jahren funktionierten für die Bedürfnisse aus? Und wären sie nach der 2015 geänderten "Rilsa", der Richtlinie für Lichtsignalanlagen, noch zulässig?

Als Bollian im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss betonte, dass er für die Optimierung einer einzigen Ampel vier Wochen brauche, wunderten sich manche Stadträte. "Dabei sind vier Wochen noch kurz", sagt er. Der Verkehrsingenieur zeigt Schaubilder von Phasenplänen, Berechnungen von Zwischenzeiten, blättert in der dicken Rilsa. Ein Schaubild zeigt auch, warum die Grüne Welle selbst auf einer geraden Strecke wie der Speyerer Straße so schwer umzusetzen ist, wenn die Ampeln in unterschiedlichen Abständen kommen.

Mit all diesen Plänen erstellt Bollian eine Logik für jede Ampel, die wiederum von Verkehrstechnikern programmiert werden muss. Doch selbst, wenn in der Theorie und in der Simulation alles reibungslos läuft, kommt in der Praxis immer noch der Faktor Mensch hinzu. Warum fahren manche Autofahrer nicht einfach zügig bei Grün los? Auch das ist dafür entscheidend, ob eine Ampelschaltung funktioniert. Bei ganz neuen Anlagen kommt es zudem auch mal zu Pannen. So wie beim Straßenbahnneubau für die Bahnstadt: Dort hatten Techniker schlichtweg vergessen, die Schleifen für die Straßenbahn an die Ampel anzuschließen. Der Zeitplan für die letzte Bauphase war zu eng, um alles noch einmal genau zu überprüfen.

Wie schwierig das Geschäft an einem Hauptverkehrsknoten ist, zeigt Bollian am Adenauerplatz. Hier gibt es unzählige Abbiegemöglichkeiten. Allein wer vom Bismarckplatz kommt, sieht fünf verschiedene Ampeln: Zwei für Radler, eine geradeaus, eine für Rechtsabbieger, dasselbe noch einmal für Autofahrer und eine für Fußgänger. Zudem ist die Kurfürsten-Anlage so breit, dass Fußgänger nicht in einem Rutsch bei Grün auf die andere Seite kommen. "Wir sind bei der Planung davon ausgegangen, dass die meisten zur Straßenbahnhaltestelle Seegarten wollen", begründet Bollian die kurze Grünphase. Für viele bedeutet dies jedoch auch, dass sie auf der Mittelinsel warten müssen.

Manchmal kommt auch noch das Versagen der Technik hinzu. Ein Bus der Linie 725 kommt vom Hauptbahnhof, am Adenauerplatz muss der Fahrer aussteigen, um sich an der Ampel anzumelden. "Einige Subunternehmen haben in ihren Bussen keine Signalgeber oder diese sind defekt", klärt Bollian auf. In solchen Fällen bringt auch eine Vorrangschaltung nichts mehr.

Immerhin: Beim Amt für Verkehrsmanagement hat man das Problem erkannt: Eine Stelle für die Qualitätssicherung ist ausgeschrieben. Der neue Kollege von Bollian soll sich dann nur um die Optimierung bestehender Anlagen kümmern. Doch auf dem Arbeitsmarkt gibt es praktisch keine Verkehrsingenieure mit Berufserfahrung. Und ein Hochschulabsolvent muss erst einmal eingearbeitet werden.