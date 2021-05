Von Denis Schnur

Heidelberg. Als grüner Klimabürgermeister ist Raoul Schmidt-Lamontain in Heidelberg angetreten, um Dinge zu verändern. Und in seinen Zuständigkeitsbereich fällt auch die Verkehrspolitik, in der er als passionierter Radfahrer andere Prioritäten setzen möchte als seine Vorgänger. Worauf es dabei ankommt, wie oft er als Radfahrer in Heidelberg flucht und warum der Radentscheid ihn in eine Bredouille bringt, erklärt der Bürgermeister im RNZ-Interview.

Herr Schmidt-Lamontain, seit Ihrem Amtsantritt im November bewegen Sie sich vor allem mit dem Fahrrad in Heidelberg fort. Wie gut funktioniert das?

Ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es tolle Angebote in Heidelberg. Da wurden in der Vergangenheit eine Reihe richtiger Entscheidungen getroffen – etwa die alten Güterstrecken umzunutzen für Radwege. Man hat auch gute Projekte auf den Weg gebracht – wie die Gaisbergstraße. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Verbesserungsbedarf: Es gibt nach wie vor Netzlücken und es gibt auch bei den Ampelsteuerungen noch Nachholbedarf. Man steht da doch bisweilen recht lang.

Und wie oft verfluchen Sie die Radwege in Heidelberg, wenn Sie unterwegs sind?

Gar nicht so sehr. Als Radfahrer ärgere ich mich ja eher über das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Aber ich glaube, das ist normal – egal, in welchem Gefährt man sitzt. In meiner Position habe ich den Vorteil, dass ich dann weiß, wo die Probleme eigentlich liegen. Ich fluche sowieso selten. Ich fahre eher analytisch durch die Gegend und denke dann: Das ist eine Stelle, an die müssen wir ran.

Sie haben kürzlich in einer Pressemitteilung gelobt, dass Heidelberg viel für den Radverkehr tue – was sich in der großen Zahl der Radfahrer zeige. Kommt diese aber nicht viel mehr daher, dass die Stadt größtenteils flach und überschaubar groß ist und eine junge Bevölkerung hat?

Ich glaube, beides ist richtig. Natürlich sind studentische Städte sehr viel fahrradaffiner. Davon profitieren wir ganz stark. Aber im Vergleich zu anderen Städten hat Heidelberg auch einfach eine gute Radinfrastruktur – was ja nicht heißt, dass man nicht noch mehr machen müsste, weil das Fahrrad immer weiter an Bedeutung gewinnt. Das ist ja eine gute Entwicklung.

Das sehen auch die Initiatoren des Radentscheides so und fordern eine grundlegend andere Verkehrspolitik. Die Verwaltung hat jedoch erklärt, dass Sie das Bürgerbegehren für rechtlich nicht zulässig hält. Warum?

Bürgerbegehren sind eigentlich für relativ konkrete Fragestellungen konzipiert. Für denjenigen, der unterschreibt, muss klar sein, was die Konsequenzen sind. Dafür ist die Fragestellung beim Radentscheid sehr komplex. Zum Teil liegen die Entscheidungen auch gar nicht in der Hand des Gemeinderates. Insofern ist das schwierig. Dabei haben wir eigentlich ganz viel Sympathie für die Forderungen. Ich bin auch bestimmt nicht angetreten, um zu sagen: Wir machen alles weiter wie bisher. Aber ich muss einfach darauf hinweisen, dass es erhebliche Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gibt. Das bringt mich in eine Bredouille: Ich finde ja gut, dass die Leute sagen: Wir wollen eine andere Radverkehrspolitik, die will ich ja auch. Aber ich muss den Spielverderber spielen und sagen: So geht das nicht. Dabei würde ich die Dynamik lieber positiv mitnehmen und die Dinge gemeinsam angehen.

Der Radentscheid ist also der falsche Ansatz?

Das würde ich nicht sagen. Ich finde das Vorgehen trotzdem legitim und den größten Teil der Forderungen richtig. Wir müssen als Verwaltung den Menschen nur ehrlicherweise sagen, dass ihre Unterschrift am Ende nicht zum Bürgerentscheid führen kann. Sie unterstützen damit aber bestimmte Forderungen.

Wenn Sie hinter den Vorschlägen stehen, gäbe es doch einen eleganten Ausweg: Sie könnten mit dem Gemeinderat die wichtigsten Punkte beschließen. Das Bürgerbegehren wäre damit hinfällig.

Das wäre eine Variante, die ich auch in den nächsten Wochen angehen möchte. Ich will zeigen, was aus meiner Sicht vorstellbar ist und damit das Gespräch suchen. Denn das grundsätzliche Ansinnen teilen wir ja. Es gibt aber auch viele Teile in dem Begehren, die so nicht umsetzbar sind. Eine konsequente Trennung aller Verkehrsarten auf allen Strecken zum Beispiel wird einfach aufgrund der engen Verhältnisse nicht gehen. Genauso wenig wie überall einen 2,30 Meter breiten Radweg zu bauen.

Sie sagten, Sie sind nicht angetreten, damit die Dinge bleiben, wie Sie sind. Was wird sich für Radfahrer ändern?

Wir – und hier möchte ich insbesondere auch das Engagement der neuen Amtsleiterin Frau Sauer und des Personalrats würdigen – haben sehr schnell zwei strukturelle Veränderungen angestoßen: Zum einen wollen wir – und das ist ganz wichtig – die notwendigen Kapazitäten innerhalb des Verkehrsamtes schaffen. Da haben wir einen großen Umstrukturierungsprozess angeschoben. Bisher ist das Amt chronisch überlastet. Da bleiben kurzfristige und kleinteilige Maßnahmen wie das Lückenschlussprogramm Radverkehr oft liegen.

Und der zweite Punkt?

Wir haben eine Stelle beim Land beantragt, um ein zusammenhängendes Radverkehrskonzept zu entwickeln. Wir wollen ein Zielnetz erarbeiten samt Standards, wie diese Radwege aussehen sollen. Daraus wollen wir dann Maßnahmen ableiten und priorisieren.

Es gäbe auch Dinge, die man schnell verbessern könnte: Kürzlich gab es etwa Ärger, weil bei zwei Baustellen die Radfahrer große Umwege fahren mussten. Läuft das künftig anders?

Auch das wird Teil des Radverkehrskonzeptes sein. Wir werden Grundsätze festlegen, wie man mit Engstellen umgeht. Wer bekommt da Vorrang? Das Regelwerk, mit dem wir bislang arbeiten, ist stark auf den Autoverkehr zugeschnitten. Auf der anderen Seite ist es immer auch eine gefährliche Situation, wenn ich eine Baustelle habe, den Autoverkehr reduziere, und der staut sich dann bis zur nächsten Kreuzung. Das muss man abwägen und aushandeln. So ein Radverkehrskonzept erstellt man auch nicht alleine, sondern in enger Begleitung durch Politik, Verkehrsverbände, aber auch zum Beispiel die IHK. Nur dann kann man auch darauf hoffen, dass es breit akzeptiert wird.

Das dürfte nicht einfach werden: Denn viele Maßnahmen zugunsten von Radfahrern bedeuten Einschränkungen für Autofahrer.

Ja, das ist leider oft so, auch wenn man natürlich versucht, das zu vermeiden. Aber eine echte Verkehrswende wird nicht gelingen ohne unbequeme Entscheidungen.

Des einen Leid, des anderen Freud: Radfahrer sind begeistert von Pop-up-Radspuren, wie sie die Stadt etwa in der Kurfürstenanlage eingerichtet hat – auf Kosten einer Autospur. Wären nicht noch mehr solcher Spuren sinnvoll zu Beginn des zweiten Corona-Sommers, wo wieder viele Menschen auf das Rad steigen?

Eine Strecke in der Friedrich-Ebert-Anlage wird demnächst entsprechend umgebaut, um die vordere Altstadt besser zu erschließen. Das ist wichtig, denn in der Plöck geht es oft sehr konfliktreich zu. Außerdem bringt das für den Autoverkehr so gut wie keine Einschränkungen mit sich. Wir hatten da ja jetzt über ein Jahr lang eine Baustelle – und es ist nicht zu großen Staus gekommen. Für weitere solcher Pop-up-Radwege fehlen uns derzeit aber leider die Planungskapazitäten.

Eine Reihe von Verbesserungen für die Radfahrer hat der Gemeinderat schon beschlossen – darunter etwa zwei Rad- und Fußgängerbrücken. Stehen die in der Coronakrise jetzt auf der Kippe?

Nein. Es sind genug Mittel für den Radverkehr im Haushalt eingestellt, um weiter Maßnahmen umzusetzen. Das Geld ist da nicht der Hemmschuh. Es gibt gerade ganz viele Förderprogramme von Bund und Land – teilweise mit Fördersummen bis zu 90 Prozent. Das Problem sind eher die angesprochenen Planungskapazitäten.

Nochmal zurück zu Ihren eigenen Erfahrungen: Als erster Bürgermeister haben Sie ein Dienstlastenrad statt einem Dienstwagen. Kommen Sie damit wirklich zu allen Terminen?

Das klappt hervorragend, ich glaube zum Teil sogar schneller, als wenn ich mit dem Auto unterwegs wäre.

Seit Sie hier sind, war das Wetter nicht besonders gut. Wie oft haben Sie sich insgeheim ein beheiztes Auto gewünscht?

Ich bin im Winter an zwei Tagen Öffis gefahren, weil es ziemlich glatt war. Bus und Bahn sind ja immer eine Alternative. Ansonsten bin ich den Winter durchgefahren. Ich mach das auch einfach gerne. In so einem Beruf, wo man sehr viel sitzt, ist das eine gute Möglichkeit, sich mal zu bewegen. Da nehme ich mir die Freiheit, auch mal fünf Minuten länger zu brauchen, um zu einem Termin zu kommen.