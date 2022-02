Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im "Faulen Pelz" sollen ausschließlich suchtkranke Straftäter untergebracht werden – und keine psychisch Kranken. Damit ab dem Spätsommer 75 Therapieplätze im Maßregelvollzug bereitstehen, sind zwar Investitionen von elf Millionen Euro nötig, es seien aber keine baulichen Veränderungen geplant, wie die RNZ bei einem Ortstermin in dem ehemaligen Gefängnis am Donnerstag erfuhr.

Daher glaubt das Land auch nicht, dass die Drohung der Stadt, die Bauarbeiten wegen der fehlenden Genehmigung notfalls einstellen zu lassen, das Projekt gefährdet. "Wir bauen ja nicht", sagte Christina Rebmann, Referatsleiterin Psychiatrie/Sucht beim Sozialministerium, als sie mit ihren Kollegen die Pläne für das seit Ende 2015 leer stehende Altstadt-Gefängnis vorstellte. Es handele sich um eine reine Instandsetzung.

Was für Personen sollen im "Faulen Pelz" untergebracht werden? Gedacht sind die Plätze für Straftäter, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses nach Paragraf 64 Strafgesetzbuch in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden müssen.

Hintergrund > Der Maßregelvollzug ist dafür da, psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter zu behandeln und gleichzeitig die Öffentlichkeit vor ihnen zu schützen. Infrage kommt diese Art der Unterbringung, wenn die Gerichte der Auffassung sind, dass die Beschuldigten wegen einer gravierenden psychischen Erkrankung oder Sucht voll oder teilweise schuldunfähig sind. Zudem muss das Gericht von der Heilungs- und Besserungschance überzeugt sein. Grundlage für diese Zuweisung sind die Paragrafen 63 und 64 im Strafgesetzbuch. > In den vergangenen Jahren wurden immer häufiger Straftäter in den Maßregelvollzug gesteckt. Denn auch wenn eine Schuldunfähigkeit infolge einer Erkrankung nicht ausgeschlossen werden kann, können die Strafgerichte diese Paragrafen anwenden. > Land baut Plätze aus: "Angefangen haben wir bei 997", sagt Michael Eichhorst vom Zentrum für Psychiatrie Calw. Aktuell gebe es 1300, benötigt würden 1400. Mit der Reform des Paragrafen 64 hofft er auf Entlastung.

Die von ihnen begangenen Straftaten können sehr unterschiedlich sein und reichen von einfachen Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten. "Überwiegend handelt es sich aber um sogenannte Beschaffungskriminalität", erklärt Matthias Wagner, Chefarzt der Forensischen Klinik in Calw, der auch für die neue Außenstelle in Heidelberg und deren Konzeption zuständig ist. Die Patientinnen und Patienten hätten zum Beispiel Einbrüche begangen, um sich Drogen besorgen zu können. Personen mit schweren psychiatrischen Diagnosen werden in anderen Einrichtungen im Land untergebracht. Wagner: "Um den Erfolg der Therapie nicht zu gefährden, müssen wir das trennen."

Wie kann die Sicherheit der Anwohner gewährleistet werden? "Für unsere Patienten in Heidelberg wird es keine Freigänge oder sonstige Lockerungen geben", verspricht Wagner: "Sie befinden sich immer im gesicherten Bereich." Der Plan sehe ohnehin vor, dass die Straftäter direkt aus der Untersuchungshaft in den "Faulen Pelz" kommen, dort maximal ein halbes Jahr bleiben und dann auf andere Kliniken im Land verteilt werden.

Die Nasszellen in den ehemaligen Gefängniszellen werden erneuert.

Ist der "Faule Pelz" überhaupt als Entziehungsanstalt für Straftäter geeignet? Natürlich seien die ehemaligen Zellen, die nun zu Patientenzimmern werden, nicht mit modernen Einrichtungen vergleichbar, gibt Wagner zu. Dicke Mauern, vergitterte Oberlichter in zwei Metern Höhe, ohne direkten Blick ins Freie. Bei den Menschen, die hier untergebracht werden, handele es sich aber nicht um Insassen, die ihre acht bis neun Quadratmeter nie verlassen dürften. Neben ärztlicher Diagnostik und psychologischen Gesprächen seien im "Faulen Pelz" auch Gruppenangebote und Sport möglich, zum Beispiel in der ehemaligen Kapelle oder im Kraftraum, es werde gemeinsam gegessen. Wagner: "Ich denke, wir können die Patienten hier gut behandeln." Auch, dass wie in früheren Jahren von der Straße "Oberer Fauler Pelz" Drogen in den Innenhof geworfen werden könnten, sei kein Problem. "Wir behandeln nur Patienten, die motiviert und geeignet für eine Therapie sind", sagt Wagner. Das werde mit einem regelmäßigen Drogenscreening überprüft. Bei Verstößen müssten sie zurück ins Gefängnis.

Gibt es überhaupt genug Personal? Etwa 80 bis 90 Beschäftigte werden in Heidelberg im Maßregelvollzug arbeiten, schätzt Wagner: Psychiater, Psychologen, Therapeuten, natürlich auch Sicherheitspersonal. "Es laufen schon erste Gespräche", sagt Michael Eichhorst, Geschäftsführer des Zentrums für Psychiatrie Calw, das für den Maßregelvollzug in Heidelberg zuständig ist. "Ich denke ab März werden wir gezielt auf die Suche gehen."

Blick ins Treppenhaus: Im Inneren soll außer neuer Heizung und Sicherheitstechnik wenig verändert werden.

Welche Arbeiten laufen schon? Und was steht noch an? Zuletzt wurden die technischen Anlagen und Leitungen überprüft und ein Konzept erarbeitet, erklärt Architekt Gerhard Jeggle. Die wohl größten Brocken werden der Einbau einer neuen Heizungsanlage und der neuen Sicherheitstechnik sein. "Aktuell gibt es nur noch eine funktionierende Überwachungskamera", berichtet Jeggle. An der Fassade und im Inneren des Gebäudes werde sich aber kaum etwas ändern: Böden werden ausgetauscht oder abgeschliffen, alte Waschbecken durch neue ersetzt, neue Schlösser in die Türen eingebaut. In die Patientenzimmer kommen jeweils ein Bett, ein an der Wand befestigter Schrank und ein Radioanschluss. Fernseher auf den Zimmern sind nicht erlaubt. "Wir planen keine Arbeiten, die einen Bauantrag erfordern", so Jeggle. Er hofft, dass der Bau spätestens im dritten Quartal 2022 bezogen werden kann.

Wird der Maßregelvollzug auch wirklich – wie versprochen – nach drei Jahren wieder stillgelegt? "Wir geben das der Stadt gerne schriftlich", sagt Eichhorst. Ministerialrätin Christina Rebmann appelliert an das "Verantwortungsbewusstsein" der Stadt, dem Projekt nicht im Weg zu stehen. "Wenn unsere Patienten nach der zweimonatigen Organisationshaft nicht einen Platz zugewiesen bekommen, können sie sich rausklagen", betont Wagner. Aktuell würden etwa 100 Plätze gebraucht. Man wolle den "Faulen Pelz" auch schon deshalb wieder nach drei Jahren verlassen, weil er nicht so gut geeignet sei wie die derzeit geplanten Neubauten bei den anderen forensischen Kliniken im Land. "Aktuell haben wir im Land rund 1300 Plätze für den Maßregelvollzug", sagt Eichhorst, an einigen Standorten kämen neue hinzu, in Calw zum Beispiel etwa 50, doch das gehe nicht von heute auf morgen. In drei Jahren reichten die Kapazitäten. Außerdem werde der Paragraf 64 gerade reformiert. Daher rechne man mit weniger Zuweisungen durch die Gerichte.

Ist die Zwischennutzung dann nicht reine Geldverschwendung? "Wir haben keine andere Wahl", so Eichhorst. Zudem profitiere auch die Uni als späterer Eigentümer von den Investitionen: "Die Heizung kann man weiternutzen." Zudem plane die Universität ohnehin, den Bau erst in drei Jahren zu übernehmen. Jeggle: "Und wenn das Gebäude bis dahin verrottet, würde es noch teurer."