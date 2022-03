An der Ecke der Schusterstraße zum Neckarhamm in Wieblingen wurde ein Bauernhaus abgerissen, jetzt wird ein Neubau erstellt und der ist deutlich größer als das alte Haus. Nachbarn wundern sich, dass das erlaubt ist. Foto: Rothe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. "Ich frage ich mich, wozu es eine Sanierungssatzung braucht, wenn dann so etwas gebaut werden darf." Das sagt Uwe Ratz, wenn er das Haus anschaut, das auf seinem Nachbargrundstück in der Wieblinger Schusterstraße gerade entsteht. Zwei Stockwerke hoch, überragt der Giebel sein eigenes Haus deutlich, und weil das Baufenster weitgehend ausgeschöpft wurde, rücken die Seitenwände bis auf etwa drei Meter an sein Anwesen heran. Das kleinere Bauernhaus, das früher an der Ecke zum Neckarhamm stand, wurde abgerissen – und Ratz fragt sich, warum der Neubau so genehmigt wurde, denn das Grundstück liegt im Sanierungsgebiet Wieblingen, für das besondere Bestimmungen gelten.

Die entsprechende Satzung wurde im Juli 2020 vom Gemeinderat beschlossen, sie gilt für ein knapp 29 Hektar großes Gebiet im Ortskern, das sich zwischen der Elisabethstraße im Süden und dem Weidweg im Norden sowie dem Neckar und der Edinger, Mannheimer, Wall- und Pfälzer Straße in Ost-West-Richtung erstreckt. Mit den Bestimmungen soll erreicht werden, dass die historischen Gebäude, von denen viele über 100 Jahre alt sind, saniert werden können, ohne dass sich das typische Ortsbild wesentlich verändert. Damit geht sie über eine Erhaltungssatzung hinaus, die weniger Veränderungen zulässt. Für Sanierungsprojekte gibt es einen Fördertopf mit etwas mehr als einer Million Euro, 650.000 Euro davon kommen vom Bund. Auch der Abriss und Neubau von Gebäuden ist unter bestimmten Bedingungen möglich, wird aber nicht bezuschusst. Das ist beim Nachbarhaus der Familie Ratz der Fall. Als einzige Anwohner werden sie über die Planungen informiert und können dazu Stellung nehmen – und hier beginnt für den Familienvater der Unmut. Denn gegen Abriss und Neubau haben er und seine Frau im Grunde nichts – aber sie ärgern sich, dass es immer wieder Änderungen an den Bauplänen gab, die bei ihnen erst sehr spät angekommen sind, zuletzt vor Weihnachten 2021.

Damals wurden sie informiert, dass das Dach höher werde und seine Neigung von 30 auf 40 Grad steigen sollte – das bedeutet mehr Volumen im Dachgeschoss. Dadurch füge sich der größere Neubau nicht mehr harmonisch in das Ortsbild der Straße ein, die Beziehung zu den vorhandenen Häusern sei durch den höheren Dachfirst verloren gegangen. "Nachbarn und Spaziergänger sind fast alle entsetzt, was da für ein Kasten entstanden ist, gerade an einer so exponierten Stelle", erzählt Ratz.

Als im Dezember 2021 das Kellergeschoss gebaut wurde, stellte er Abweichungen zu den ihm vorliegenden Plänen fest, die ihm bis heute nicht erklärt wurden. "Wie kommt das Baurechtsamt zu seinen Entscheidungen, wenn Planungen immer wieder geändert werden und immer größer gebaut wird?", fragt sich Ratz. Ein anderer Nachbar etwa habe nur im bestehenden Grundriss bauen dürfen, als er eine alte Scheune auf seinem Grundstück abgerissen habe.

Dass der Abbruch von Ratz’ Nachbarhaus rechtens war, daran gibt es wohl keinen Zweifel, denn es wurde bei einer Ortsbildanalyse als nicht erhaltenswert kategorisiert. Die Stadtverwaltung teilt auf RNZ-Anfrage mit, dass das Genehmigungsverfahren weitgehend abgeschlossen sei, darum habe weitergebaut werden dürfen.

Allgemein müsse im Sanierungsgebiet nicht nur eine Genehmigung für Abriss und Neubau eingeholt werden, sondern auch eine "sanierungsrechtliche", schreibt die Stadt weiter. Dafür darf das Vorhaben den Zielen der Sanierungssatzung nicht widersprechen, das prüft die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH. Als prägend für das Ortsbild gelten laut Satzung etwa kleinteilige Gebäude mit höchstens zwei Geschossen und geneigten Dächern mit roten Ziegeln. Auch die Fassaden müssen ortsbildtypisch gestaltet sein, zum Beispiel bei der Ausführung der Fenster und Türen. Bei Änderungswünschen müsse eine weitere sanierungsrechtliche Genehmigung eingeholt werden, die GGH werde nochmals um eine Stellungnahme gebeten.

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Bestimmungen des Baugesetzbuchs – etwa Paragraf 34, der besagt, dass sich Neubauten in die Bebauung der näheren Umgebung einfügen müssen. Seit 2020 wurden laut Stadt für das Wieblinger Sanierungsgebiet elf sanierungsrechtliche Genehmigungen erteilt und Fördergelder in Höhe von knapp 64.000 Euro ausgezahlt.