Von Manfred Bechtel

Heidelberg-Altstadt. Die überlebensgroße Bronzestatue im Anatomiegarten an der Hauptstraße ist nicht zu übersehen. Wer da steht, klärt die Plakette zu ihren Füßen: Robert Wilhelm Bunsen. Rätselhaft erscheinen dagegen die beiden mächtigen Granitfiguren, die das Pflaster flankieren: zur Linken eine liegende Gestalt, deren Umrisse sich unter einem Schleier abzeichnen, zur Rechten, halb aufgerichtet, ein Riese, der sich gegen seine Handfessel aufbäumt. Das Unbekannte, noch nicht Entdeckte symbolisiert die linke Figur, die rechte die vom Menschen gebändigten Riesenkräfte der Elemente. (Eine andere Interpretation sieht in ihnen die schlafende und die erwachende Wissenschaft.)

Das Bunsen-Denkmal an seinem ehemaligen Standort an der Friedrich-Ebert-Anlage, begleitet von zwei allegorischen Figuren. Heute befindet sich dort ein Parkplatz. Repro: Bechtel

Der Ort scheint gut gewählt: Dahinter stand die ehemalige Dominikanerkirche. Sie wurde von der Universität genutzt, auch Bunsen lehrte hier eine Zeit lang und hatte zwei Arbeitsräume in dem Gebäude. Auf der gegenüberliegenden Seite der Hauptstraße liegt das "Haus zum Riesen". Dort begründete sein Professoren-Kollege Kirchhoff zusammen mit Bunsen die Spektralanalyse. So ist es auf der Tafel an der Fassade zu lesen.

Dort schaut Bunsen aber gar nicht hin. Auch die Passanten, die jahraus, jahrein an ihm vorbeiziehen, scheinen ihn nicht zu interessieren. Stattdessen hat er den Blick schräg vor sich auf den Boden gerichtet. Was mag den Schöpfer der Statue, den Karlsruher Bildhauer Hermann Volz, bewogen haben, den großen Gelehrten aufs Pflaster starren zu lassen?

Die Antwort: Als das Standbild am 1. August des Jahres 1908 feierlich enthüllt wurde, stand es nicht da, wo es heute steht, sondern an der (heutigen) Friedrich-Ebert-Anlage, gegenüber der Einmündung der Märzgasse. Dort flankierten die beiden Allegorien aus Stein eine breite Treppe, die zu einem mächtigen Podest hinaufführte. Darauf stand der Gelehrte und blickte auf das Geschehen herab – ein halbes Jahrhundert lang. Bis er – wie vieles andere auch – "dem Verkehr weichen musste", genau genommen wurde der Standort für einen Parkplatz gebraucht. (Derzeit stehen dort die Klassencontainer des Hölderlin-Gymnasiums.)

"Da der Klügere nachgibt, zog Bunsen aus", schrieb die Rhein-Neckar-Zeitung 1961. Ein Kranwagen der Firma Scholl nahm den großen Wissenschaftler an den Haken. Er schwankte hinunter durch die Akademiestraße und kam Ecke Märzgasse an seiner ehemaligen Wirkungsstätte, dem Chemischen Institut, vorbei, wo heute die Dolmetscher und Übersetzer zu Hause sind. Die Reise endete im Anatomiegarten. Beziehungslos blieben die beiden Allegorien an dem angestammten Platz zurück. Erst mit der Neugestaltung der Hauptstraße 1977/78 folgten sie ihrem Herrn.

Der Chemiker Robert Wilhelm Bunsen wurde 1811 in Göttingen geboren. Er starb 1899 in Heidelberg und ist auf dem hiesigen Bergfriedhof begraben. Er war Direktor des Chemischen Laboratoriums der Universität Heidelberg, das auf seine anorganisch-analytischen Arbeiten zugeschnitten war. Der Wegbereiter der Physikalischen Chemie entwickelte gemeinsam mit Gustav Kirchhoff die Spektralanalyse. Mit dieser entdeckten beide die Elemente Cäsium und Rubidium. Wir verdanken ihm zahlreiche wissenschaftliche Forschungen und Erkenntnisse, darunter das Gegenmittel zur Arsenvergiftung – aber nicht den Bunsenbrenner. Den erfand nämlich der Heidelberger Mechaniker Peter Desaga.