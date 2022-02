Heidelberg. (jul) Mit leichtem Gepäck reist es sich bekanntlich besser – das gilt jetzt erst recht: "Man muss mit seinem schweren Koffer 34 Stufen überwinden", ärgert sich RNZ-Leser Klaus-Otmar Regitz über die Situation im Heidelberger Hauptbahnhof. "Seit 11. Oktober des Vorjahres sind die Aufzüge an den Gleisen 2, 3, 4 und 5 defekt." Wann das Problem endlich behoben sein werde, will er von der RNZ wissen.

Ab Ende Februar können Fahrgäste die Aufzüge an den Gleisen 2 und 3 sowie an Gleis 4 und 5 wieder nutzen, teilt die Bahn auf RNZ-Anfrage mit. Mit ihnen profitierten Reisende künftig von modernisierten und zuverlässigeren Aufzügen im Bahnhof.

Damit entspannt sich die Lage aber noch nicht überall im Hauptbahnhof, sodass leichtes Gepäck auch weiterhin zu empfehlen ist: Denn im Anschluss will die Bahn die Ertüchtigung der Aufzüge zu den Gleisen 7 und 8 sowie der Lifte zu den Gleisen 9 und 10 in Angriff nehmen. Und im Sommer schließt daran die Erneuerung des Aufzuges zu Gleis 1 an.