Heidelberg. (dbe) Bei einem Verkehrsunfall in der Eppelheimer Straße hat ein 8-jähriger Junge am Montagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. In Lebensgefahr schwebte er allerdings nicht, sagte am Montagabend ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Polizei übersah eine 22-jährige Autofahrerin den Jungen, als dieser die Straße überqueren wollte. Der Unfall ereignete sich etwa gegen 16.30 Uhr, die VW-Fahrerin war in östlicher Richtung unterwegs.