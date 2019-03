Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend: Ruft der "Heidelberger Frühling", sind alle da. Politiker, Firmenchefs, Kulturmacher und natürlich die Mäzene und Vertreter der zahlreichen Sponsoren - das Auftaktkonzert des Klassikfestivals in der "guten Stube" Heidelbergs, der Stadthalle, lässt sich keiner entgehen. So war es auch am Samstag wieder, als der Cellist Maximilian Hornung und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen die Zuschauer im schon lange ausverkauften Großen Saal begeisterten (Konzertkritik im Feuilleton).

Entsprechend glücklich war Festival-Intendant Thorsten Schmidt am späten Abend: "Es herrscht eine fantastische Stimmung." Besonders freute er sich, dass "die Heidelberger das Festival und damit den vierwöchigen Ausnahmezustand über die Jahre zu einem Stück Heimat gemacht haben". Oberbürgermeister Eckart Würzner erinnerte daran, wie der "Frühling" vor 23 Jahren angefangen hatte: "Das waren einfach ein paar Menschen, die sich für klassische Musik begeisterten - wie eine kleine Bürgerinitiative." Und daraus sei nun ein international renommiertes Festival geworden. "Genau davon brauchen wir mehr: Menschen, die sich gemeinsam für eine Idee einsetzen", so Würzner.

Intendant Thorsten Schmidt begrüßte die "Frühling"-Fans. Fotos: Rothe

Und diese Idee geht weit über die Musik hinaus, wie Intendant Schmidt in seiner pointierten Eröffnungsrede zum diesjährigen Thema "Wie wollen wir leben?" deutlich machte. In einer Zeit immer rascheren technischen Fortschritts und gesellschaftlichen Wandels müsse man Haltung beziehen. Die Antwort auf die Festivalfrage dürfe man nicht Kräften überlassen, die nach dem Motto "Der Stärkere gewinnt" agierten. "Die Zukunft kann nur erfolgreich gestalten, wer gemeinsam agiert", rief Schmidt in den Saal - großer Applaus.

Neben den großen Fragen unserer Zeit, muss Schmidt aber auch ganz praktische Probleme lösen: Wie plant man ein Festival ohne seine Hauptspielstätte? Denn für die nächsten zwei Jahre bleibt die Stadthalle wegen Sanierung und Umbau geschlossen. "Es ist eine riesige Herausforderung", sagt Schmidt, "aber wir werden ein Programm bieten, das den Umzug als Chance nutzt". Schwierigkeiten, die großen Stars auch 2020 und 2021 nach Heidelberg zu holen, gebe es nicht. "Unsere internationale Reputation ist inzwischen groß genug."

Der grobe Plan steht: Ersatzspielstätte Nummer eins wird für die nächsten zwei Jahre die Aula der Neuen Universität. "Die Uni hilft uns da wahnsinnig, wir sind sehr dankbar." Schmidt plant eine Art "Festival-Campus", der auch die Aula der Alten Universität sowie die umliegenden Kirchen als Spielstätten einschließt. "Und uns schwebt ein Zelt auf dem Uniplatz als Festivalzentrum vor."

Doch das ist für die meisten Festivalbesucher noch Zukunftsmusik. Nach dem Konzert am Samstag diskutierten im Meriansaal der Stadthalle - dem jetzigen Festivalzentrum - besonders die Politiker über etwas anderes viel heißer: die mögliche Benennung eines Raumes nach der Firma Octapharma, die den Stadthallenumbau mit zehn Millionen Euro unterstützen will. Das war vielen Stadträten sauer aufgestoßen.

"Keiner versteht die Aufregung", schätzte Eckart Würzner die allgemeine Stimmungslage im Festivalzentrum ein. Es sei doch großartig, dass die Firma das Geld beisteuern wolle. Er sei Mäzen Wolfgang Marguerre - dem Octapharma-Gründer, der auch aus seinem Privatvermögen viele Millionen für den Umbau spendet - zutiefst dankbar. "Ohne ihn könnten wir die Stadthalle nicht sanieren."