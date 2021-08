Wird so schnell kein Biergarten: die Fläche auf dem Königstuhl, die an die Aussichtsplattform an der Bergkante angrenzt. Foto: Rothe

Heidelberg. (jul) Ein kühles Bier bei bester Aussicht: Damit wird es so schnell nichts. Zumindest nicht auf jener Fläche auf dem Königstuhl, die an die Aussichtsplattform an der Gleitschirmfliegerwiese angrenzt. Denn dort wollte das unlängst eröffnete Königstuhl-Hotel auf der hoteleigenen Fläche einen Biergarten mit Selbstbedienung aufmachen. Mindestens 60 Plätze für Hotel- und Ausflugsgäste waren dort vorgesehen.

"In diesem Sommer wird es mit dem Biergarten nichts mehr", sagt Fritz Ueberle, der Pächter, auf Anfrage der RNZ. Der Grund: "Das mit der Konzession ist noch nicht geregelt." Und so lange sie nicht vorliegt, kann er seinen Gästen also nur in der "Bergstube" sowie auf deren Terrasse direkt am Hotel eine Stärkung anbieten – diese Bereiche sind offen. Das Restaurant "Tante Polly’s" sowie der Biergarten, der an die Aussichtsplattform angrenzt, bleiben unterdessen geschlossen.

Die Genehmigung zu erteilen ist Sache des städtischen Ordnungsamtes. Allerdings: Dort ging kein Antrag ein, wie es aus dem Rathaus heißt. "Für Umbau und Erweiterung des Berghotels auf dem Königstuhl wurden zur Außenbewirtschaftung auf der Terrasse des Gasthofs im Untergeschoss 56 Sitzplätze sowie 14 weitere Sitzplätze im Lounge-Bereich des Erdgeschosses baurechtlich genehmigt und entsprechend konzessioniert. Darüber hinaus liegen der Stadt Heidelberg keine weiteren Anträge vor", teilt ein Sprecher mit.

Die Konzession ist ohnehin nicht die einzige Hürde dafür, dass der Biergarten den Betrieb aufnimmt. "Uns geht es wie anderen Gaststätten auch. Uns fehlt das Personal", berichtet Pächter Ueberle. Um beide Restaurants samt Terrasse und den Biergarten bewirtschaften zu können, müsste er mehr Service- und Küchenkräfte einstellen. Die Nachfrage seitens der Kundschaft, sein gastronomisches Angebot in Anspruch zu nehmen, sei jedenfalls da.

Vor allem an sonnigen Wochenenden würden gerne mehr Besucher in der "Bergstube" beziehungsweise auf deren Terrasse Platz nehmen. Ueberle kann sie nicht alle bewirten: Er müsse auch an die Hotelgäste denken – und Plätze reservieren. "Wenn 120 Gäste da sind, muss ich damit rechnen, dass am Samstagabend um 19 Uhr vielleicht 90 unterkommen", schildert er die Schwierigkeiten, vor denen er steht. "Mit den Besuchern führt das oft zu Ärger, sie verstehen das nicht." Im Juni hatte er erstmals Übernachtungsgäste empfangen.