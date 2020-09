Heidelberg. (pne) Mit 30 Punkten zu mehr Klimaschutz – das ist das Ziel der Stadt Heidelberg. Einen dieser Punkte will die Verwaltung jetzt aber streichen: das 365-Euro-Ticket. Diese Nahverkehrsabgabe von 365 Euro – für eine freiwillig zu erwerbende Jahreskarte für den ÖPNV – sollte eigentlich dazu beitragen, den Autoverkehr in der Stadt zu reduzieren.

In Heidelberg aber, zu diesem Schluss kam nun die Verwaltung, würde dieses Modell, wie es zum Beispiel in Wien besteht, keinen Sinn machen. "Bei Umstellung aller Jahres- und Halbjahreskarten auf ein 365-Euro-Jahresticket für Heidelberg würden die auszugleichenden Fahrgeldeinnahmenausfälle laut einer ersten Einschätzung des VRN mindestens rund 4,82 Millionen Euro pro Jahr betragen", heißt es in der Beschlussvorlage der Stadt. Zudem sei nicht damit zu rechnen, dass dieses Modell zu dem gewünschten Umstieg vieler Autofahrer auf den ÖPNV führe.

Vor dem Hintergrund, dass ein 365-Euro-Ticket ohnehin nur in den Gremien des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) beschlossen werden könnte, sagte Wolfgang Lachenauer ("Die Heidelberger") im Bau- und Umweltausschuss, er halte es nicht für möglich, ein Ticket zu beschließen, was am Ende nicht umgesetzt werde. Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß hingegen kritisierte, die Stadtverwaltung habe das 365-Euro-Ticket "ohne Not vom Tisch genommen und in den Papierkorb geworfen". Er sieht das 365-Euro-Ticket als möglichen "Zwischenschritt" zu einem kostenfreien ÖPNV beziehungsweise einem "Einwohnerticket". Ein "Einwohnerticket" und ein 365-Euro-Ticket seien zwei "völlig verschiedene Stiefel", erwiderte Bürgermeister Jürgen Odszuck. Doch auch SPD-Stadtrat Sören Michelsburg will das 365-Euro-Ticket nicht vorschnell ad acta gelegt sehen. Dieses und der "Mobilitätspass" müssten gemeinsam betrachtet werden, da eventuell eine Querfinanzierung denkbar sei.

In der ersten Sitzung des neuen Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 14. Oktober soll das 365-Euro-Ticket daher noch einmal diskutiert werden. Diesem Grünen-Antrag stimmten die Stadträte bei zwei Gegenstimmen zu.