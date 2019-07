Von Hip Hop bis Klassik

Es wird eine richtige Abschiedsgala - mit Lebensfreude pur, aber sicherlich auch mit einem kleinen bisschen Wehmut. Gleich an vier aufeinander folgenden Abenden lädt Heidelberg Marketing zu einem ganz besonderen Programm, mit dem Abschied gefeiert wird von der "alten" Heidelberger Stadthalle, bevor diese ihre Pforten schließt und die umfangreichen Modernisierungsarbeiten am Gebäude beginnen. "Von Heidelbergern für Heidelberger" ist dabei das Motto mit Musik verschiedener Genres - sodass am Ende sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei sein wird.

> Ein "Underground-Rave" macht am Donnerstag, 1. August, den Anfang. Unter dem Motto "A Night to remember" sorgen dabei DJs aus den Reihen von Blank, den Breidenbach-Studios und dem Queer Festival für beste Stimmung. Durch Projektionen wird der Saal in ein düsteres Jugendstil-Warehouse verwandelt.

> Die Freddy Wonder Combo gibt sich am Freitag, 2. August, die Ehre - mit der fast schon legendären "Night of Wonders". Neben der Stammbesetzung der Gruppe stehen dabei als Gastmusiker Fabian Michel, Glen Turner, Uwe Janssen und Achim Degen auf der Bühne. Freddy Wonder mischt den Beat der 60er Jahre mit aktuellen Charts, Hits der 70er und 80er mit Evergreens und Jazzstandards.

> Toni L., einer der Heidelberger Ur-Väter des deutschen Hip Hop, hat sich am Samstag, 3. August, Freunde aus dem Umfeld seiner "360 Grad Records" eingeladen. Mit dabei: "The Outta Space Crew", Puls MC, Hodi Flow, Patrick Libéral, Erich Badu und viele andere mehr.

> Der "Heidelberger Frühling" bildet am Sonntag, 4. August, schließlich den krönenden Abschluss der Reihe. In der "Night of percussion" spielt Simone Rubino "Immortal Bach". Er stellt dabei die dritte Cello-Suite Bachs in einer Bearbeitung für Marimba avantgardistischen Werken von Xenakis, Boccadoro und anderen gegenüber.

> Sämtliche Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr; Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintrittspreis pro Abend beträgt fünf Euro. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Der Erlös aller Veranstaltungen wird laut Heidelberg Marketing an das Hospiz Louise gespendet. (wit)

