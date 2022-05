Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Heidelberger Symposium ist zurück: Nach dem pandemiebedingten Ausfall 2020 und einer Online-Ausgabe im letzten Jahr kann einer der größten und ältesten Studentenkongresse der Welt wieder in Präsenz stattfinden. Die 33. Auflage des Symposiums steigt von Donnerstag bis Samstag, 19. bis 21. Mai, im großen Zelt auf dem Universitätsplatz und in der Neuen Universität. Das Motto in diesem Jahr lautet "überLeben". Rund 40 Veranstaltungen an drei Tagen sind rund um dieses Thema geplant.

"Wir freuen uns riesig darauf, dass wir das Symposium wieder in altbekannter Form durchführen können", sagt Simon Rosenkranz. Der 26-jährige Physikstudent ist Teil des dreiköpfigen Vorstandes vom Verein Heidelberger Club für Wirtschaft und Kultur, der den Studierendenkongress seit 1988 organisiert. Seit Juni 2021 plant Rosenkranz mit rund 30 weiteren Studentinnen und Studenten die Veranstaltung. Wegen der Pandemie habe man sich lange Zeit mehrere Optionen offenhalten müssen, sagt er, auch ein Hybrid-event. Auch aufgrund der Erfahrungen aus den letzten zwei Frühjahren und Sommern habe man sich aber vor einigen Monaten auf ein reines Präsenzformat festgelegt.

Zwei Jahre Pandemie, Lockdowns und soziale Isolation – umso wichtiger sei es, einander wieder zu begegnen, sich wieder gemeinschaftlich austauschen zu können, meint Rosenkranz. Dieses Zusammenfinden, der Austausch über das Leben und wie wir dieses bestreiten wollen, spiegele sich in dem Motto "überLeben" wider. "Gleichzeitig nimmt es Bezug auf all die Konflikte und Herausforderungen in der gegenwärtigen Welt, die existenzbedrohend für uns Menschen sein können."

Die Namen der Gäste und Experten, die während der drei Tage Vorträge halten und miteinander diskutieren, sind in diesem Jahr weniger prominent als in den Vorjahren. Einzig Schirmherr Erik Marquardt, der seit 2019 für die Grünen im EU-Parlament sitzt und mit seinem Engagement in der Flüchtlingspolitik bekannt geworden ist, sticht heraus. Doch große Namen zu gewinnen, sei auch gar nicht das Ziel gewesen, erklärt Rosenkranz. "Wir haben bewusst darauf geachtet, dass die Referenten, die wir einladen, inhaltlich noch besser zu den Themen passen, die wir beleuchten wollen."

Dinosaurier, Obdachlosigkeit, digitale Selbstverteidigung, Feminismus, Psyche, nachhaltige Ernährung, Queersein und Religiosität, koloniales Unrecht und nukleare Abrüstung – die Themen des Symposiums sind erneut breit gefächert. Den Auftakt macht am 19. Mai um 11 Uhr Lennart Heim mit seiner Eröffnungsrede in der Neuen Aula. Der Wissenschaftler erforscht Methoden, die der Menschheit beim Übergang zu einer Welt mit einer fortschrittlichen Künstlichen Intelligenz helfen – und spricht über nicht weniger als "Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschheit".

Neu ist: Die Veranstaltungen in der Neuen Aula werden simultan ins Englische übersetzt, durch Studierende des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen. "Wir sind gespannt, wie das funktioniert", sagt Rosenkranz. Zudem gibt es mehr Dialogformate zwischen zwei Personen statt Einzelvorträgen und Gruppendiskussionen.

Geht es nach Rosenkranz und seinen Mitorganisatoren, soll ein Programmpunkt aber auch diesmal gleich bleiben: die Abschlussparty am Samstagabend. Aktuell sei man noch dabei, eine entsprechende Location zu organisieren, sagt der 26-Jährige. "Wir hoffen darauf, dass das klappt."

Info: Tickets auf www.heidelberger-symposium.de, montags bis freitags, 12 bis 14 Uhr, am Kirchhoff-Institut im Neuenheimer Feld und am Südeingang zum Marstallhof sowie von 14 bis 16 Uhr bei der Buchhandlung Lehmanns Media, Universitätsplatz 12.