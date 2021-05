Von Anica Edinger

Heidelberg. Seit fast zehn Jahren kocht Sascha Epphardt im Qube-Hotel in Bergheim, seit 2012 ist er Küchenchef. Als im März letzten Jahres vom einen auf den anderen Tag Restaurant wie auch Hotel coronabedingt schließen mussten, da brach auch für den 43-Jährigen eine Welt zusammen. Zumal, und das war besonders hart, am 16. März, dem Tag der Verkündung des ersten bundesweiten Lockdowns, die Eröffnung des zweiten Qube-Hotels in Heidelberg – in der Grünen Meile in der Bahnstadt – gefeiert werden sollte. Bis zum heutigen Tag ist das Hotel nicht offiziell eröffnet, nur im letzten Sommer war dort einige Wochen Betrieb, ein paar Geschäftsreisende konnten schon dort unterkommen.

Qube-Inhaber Johannes Arndt orientierte sich deshalb kurzfristig um – und betreibt mittlerweile acht Corona-Schnelltestzentren in der Stadt, zwei davon in den beiden Qube-Hotels. Und Küchenchef Sascha Epphardt wurde kurzerhand zum Corona-Schnelltester. Wie er das erlebte, wie der Alltag im Testzentrum aussieht und warum Gastro- und Hotel-Personal bestens für den Job geeignet ist, erzählt Epphardt im RNZ-Gespräch.

Herr Epphardt, wie lange haben Sie überlegt, als man Sie fragte, ob Sie zum Corona-Tester umschulen wollen?

Ich habe sofort zugesagt. Es war klar für mich, dass ich das Hotel wie immer unterstützen werde. Ich habe aber auch allen den Vortritt gelassen, die vom Gehaltsniveau nicht so hoch eingestuft sind wie ich, also Küchenhilfen oder Lehrlingen zum Beispiel. Allerdings haben die Testzentren so schnell expandiert, dass bald klar war: Auch ich werde gebraucht.

Wie lief denn die Umschulung ab?

Das war relativ unkompliziert. Dr. Horn von der Praxis HNO am Neckar, der auch die medizinische Leitung für alle Q-Testzentren übernommen hat, hat uns geschult. Erst einmal ging es dabei um die Anatomie der Nase, dann um das korrekte Anwenden der Wattestäbchen für ein möglichst sicheres Ergebnis des Tests. Da kann man schon viel falsch machen.

Welche Tests führen Sie denn durch?

Die "Nase-Popel-Tests", die im vorderen Nasenbereich angewandt werden.

Hatten Sie nicht Skrupel davor, Hunderten fremden Menschen am Tag in der Nase rumzupopeln?

Natürlich ist das erst einmal ungewohnt. Aber man hilft ja dadurch bei der Eindämmung der Pandemie – und damit auch dabei, wieder ein Stück weit Normalität zurückzugewinnen. Allerdings habe ich in den letzten Wochen häufig auch den Posten an der Rezeption besetzt. So viel "popeln" musste ich also noch gar nicht.

Gab es denn schon positive Testergebnisse während einer Ihrer Schichten?

Nein, während meiner Schicht noch nicht. In den beiden Qube-Hotels haben wir bislang sieben Infektionen entdeckt.

Nur sieben?

Das ist eine gute Zahl, denn so haben wir sieben potenzielle Superspreader, die viele andere Menschen hätten anstecken können, aus dem Verkehr gezogen.

Was erlebt man denn so an einem ganz normalen Tag im Corona-Schnelltestzentrum?

Der komplette Querschnitt der Gesellschaft kommt zu uns: Ältere Menschen, denen man bei der Anmeldung helfen muss, weil sie kein Smartphone haben, Menschen, die kein Deutsch sprechen und denen man zeigen muss, wo auf welchem Formular sie etwas ausfüllen müssen, ungeduldige Menschen, die sich ärgern, wenn etwas doch mal länger dauert. Glücklicherweise sind wir in der Hotellerie und Gastronomie den Umgang mit Menschen und auch schwierigen Situationen gewohnt. So gehen wir alle das auch an: Wir betreuen unsere Gäste, äh Patienten, so, wie wir es auch im Restaurant oder Hotel tun würden.

Dennoch: Haben Sie sich gefreut über die Nachricht, dass Gastronomie und Hotellerie in Heidelberg wieder öffnen dürfen?

Ja, sehr! Ich bin froh, dass ich und meine Kolleginnen und Kollegen durch die Testzentren endlich wieder eine Aufgabe bekommen haben und uns einen zusätzlichen Obolus verdienen konnten. Es ist auch spannend, weil man so mit Kollegen zusammenarbeitet, mit denen man sonst nicht so im Kontakt ist. Aber meine Leidenschaft ist natürlich das Kochen – und es ist toll, nun auch im neuen Hotel Gäste empfangen und bekochen zu können!