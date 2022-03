Von Manfred Bechtel

Heidelberg. An die Mühle, die einmal das Korn für die kurfürstlichen Herren mahlte, erinnert heute so gut wie nichts mehr. Nur der Name ist geblieben: "Herrenmühle". Mehr als sechs Jahrhunderte lang hatten sich hier Mühlräder und Mahlsteine gedreht. Auf den Tag genau vor 50 Jahren brannte das Anwesen am östlichen Eingang der Stadt ab. Danach wurde auf dem Areal vor dem Karlstor ein moderner Wohnkomplex mit Tiefgarage errichtet. Mit seinen gestaffelten Fronten und unterschiedlichen Dachhöhen wirkt er wie der gewollte Nachbau eines gewachsenen Quartiers, er hebt sich aber auch nach Jahrzehnten noch von der Altstadt ab.

Samstag, 18. März 1972: Um 11.04 Uhr wird Alarm gegeben, da stehen das erste und zweite Obergeschoss schon in Flammen. Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren aus den Stadtteilen sind schnell zur Stelle; dennoch brennt das leerstehende Gebäude fast vollständig aus. Um 16 Uhr werden die Löscharbeiten beendet. Menschen sind nicht verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag muss wegen Einsturzgefahr ein Großteil der Ruine abgerissen werden. Der studentische antiautoritäre Kindergarten, der zur Hauptstraße hin sein Domizil hatte, wird ausquartiert.

Briefkopf der „Herrenmühle vorm. C. Genz“: Mitteilung an den Stadtrat Heidelberg vom 19. August 1914. Abbildung: Stadtarchiv

Am Sonntag wird die Brandstelle Ausflugsziel von Schaulustigen und Gegenstand von Spekulationen über die Brandursache. "Ist das eine Übung, bei der man das alte Gebäude endlich abreißen wolle?", fragt einer. Andere vermuten eine Maßnahme der Altstadtsanierung, "man spart die Abbruchkosten!". Über das Ende des "scheußlichen Kastens" ist offensichtlich niemand unglücklich. Gerüchte über die Brandursache gehen noch lange in der Stadt um, letztlich geklärt wurde nicht, wie das Feuer ausgebrochen ist. Noch im selben Jahr wurde die Ruine an einen privaten Investor verkauft, der sie 1973 abreißen ließ. Erhalten blieb nur die historische Gerberei Ecke Hauptstraße/Jakobsgasse. Dort wurde 1980 das Restaurant "Zur Herrenmühle" eingerichtet.

Bereits zehn Jahre vor dem Brand hatten die Aktionäre der Herrenmühle die Stilllegung des unrentablen Betriebes beschlossen. In der Folge hatte allerseits Einigkeit darüber bestanden, dass die Industrieruine abgerissen werden sollte. Jedoch waren die Planungen für Kostenübernahme und Nachnutzung nicht recht vorangekommen, sodass das Firmengebäude jahrelang leergestanden hatte.

Vor exakt 50 Jahren geht die ehemalige Herrenmühle in Flammen auf. Als der Notruf um 11.04 Uhr bei der Feuerwehr eingeht, brennen das erste und zweite Obergeschoss. Im Bild zu sehen ist das brennende Dach vom Schlossberg aus. Foto: Speck/Stadtarchiv

Die kurfürstliche Herrenmühle oder Fürstenmühle erscheint 1341 erstmals in der schriftlichen Überlieferung. Sie war östlich der eigentlichen Altstadt in der Jakobsvorstadt gelegen. 1370 übertrug Kurfürst Ruprecht I. "dem Müller Hennel Rutz die kurfürstliche Mühle in sechsjähriger Pacht gegen Lieferung von jährlich 26 Malter Korn und kostenfreiem Mahlen alles dem Kurfürsten zum Brotbacken nötigen Mehles". Man kann sich vorstellen, wie die Esel die schweren Säcke über den steilen Eselspfad zum Schloss hinaufschleppten – ein Bild wie aus Grimms Märchen. Dabei darf man nur nicht vergessen, dass es Knochenarbeit für Tier und Mensch war. Einen bepackten Esel, gefolgt von seinem Treiber, hat Matthaeus Merian auf seiner berühmten Radierung "Großes Panorama von Norden" ins Bild gesetzt. Sie schaffen Korn zur Herrenmühle, wo sich fünf Mühlräder in der gezähmten Strömung des Mühlkanals drehen.

Aber der Neckar konnte auch anders: Hochwasser und Eisgang richteten in allen Jahrhunderten immer wieder schlimme Verwüstungen an. Eine eindrückliche Darstellung der Naturgewalten schuf der kurfürstliche Kabinettmaler Ferdinand Kobell mit seinem Zyklus "Eisgang", der im Kurpfälzischen Museum zu sehen ist: Aufgetürmte Eisschollen und Hochwasser wälzten sich 1784 zu Tal und machten aus der Herrenmühle einen Trümmerhaufen. Weiter stromabwärts wurde die hölzerne Alte Brücke von ihren Steinpfeilern gerissen und hinweggeführt.

Nach dem Brand wurde beschlossen, auf dem Herrenmühlen-Areal Sozialwohnungen zu bauen. 1973 entschied sich die Jury unter Vorsitz von Oberbürgermeister Zundel für den Entwurf der Heidelberger Architektengemeinschaft Geier/Kränzke/Schröder. 1976 fand der Spatenstich für den Neubau statt. 1986 kauft die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz GGH 170 geförderte Mietwohnungen und eine gleich große Anzahl an Tiefgaragenplätzen, um die "sozialen Verhältnisse und das äußere Erscheinungsbild dieses städtebaulich exponierten Quartiers in der Heidelberger Altstadt" fortan mitzugestalten. So hieß es im Geschäftsbericht der Gesellschaft.