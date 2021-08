Heidelberg. (ani) Lange Schlange vorm "Feierbad", gähnende Leere auf der Ochsenkopfwiese: Während der von und mit Jugendorganisationen initiierte Open-Air-Club beim Tiergartenbad ein absoluter Erfolg ist, wird die neue Freifläche auf der Ochsenkopfwiese noch nicht gut angenommen. Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp, der beide Angebote mit ins Leben rief, glaubt, dass es noch Zeit braucht, bis die Wiese angenommen wird. "Das muss sich noch rumsprechen", sagt er.

Das "Feierbad" dagegen sei am Freitag wie auch am Samstag wieder voll gewesen. Laut Joe Schwarz von "Heidelberg Marketing" kamen am Freitag 800, am Samstag 1100 Leute über den Abend verteilt. Die Stimmung sei ausgelassen, aber immer friedlich gewesen. Kneipp freut sich: "Das Konzept funktioniert."