Das Unternehmen „Vinokilo“ veranstaltet seine Verkaufsaktion in vielen europäischen Städten. Immer mit dabei: Kleidung aus den 60er bis 90er-Jahren und ein DJ. Foto: pr

Heidelberg. (jok) Gebrauchte Vintage-Klamotten zu Kilopreisen und ein DJ, der das Einkaufserlebnis musikalisch begleitet – das erwartet Besucher am Sonntag und Montag, 26. und 27. September, im Karlstorbahnhof. Der Kleiderverkauf startet an beiden Tagen um 10 Uhr. Während das Event sonntags bereits um 18 Uhr endet, findet die Veranstaltung montags bis 20 Uhr statt. Auf dem Gelände werden zahlreiche Stände mit Markenklamotten aus den 60er bis 90er Jahren aufgestellt, die auf ein zweites Zuhause warten. Egal, zu welcher Zeit Besucher und Besucherinnen die Kleidungsstücke nach neuen Lieblingen durchforsten, die Waren werden stets nachgefüllt.

Jedes Wochenende präsentiert das junge Unternehmen "Vinokilo" seine Second-Hand-Mode in einer anderen Stadt innerhalb Europas. Seit der Gründung im Jahr 2016 sei das Unternehmen bereits durch zehn Länder und 82 Städte gereist und habe insgesamt über 420 Tonnen Kleidung gerettet, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Eines der selbst gesteckten Ziele von "Vinokilo" sei es, "Langlebigkeit und eine Firmenphilosophie, die Werte und Verantwortungsbewusstsein über schnelles Geld stellt" in der heutigen Modewelt zu etablieren, heißt es dort weiter. Das Unternehmen möchte, laut eigener Aussage, Menschen verschiedener Nationen mit geteilter Leidenschaft für Mode und Umwelt zusammenbringen.

Wegen der anhaltenden Coronapandemie ist eine kostenlose und zeitgebundene Voranmeldung unter www.vinokilo.com zwingend erforderlich. Während für Sonntag nur noch wenige Tickets zur Verfügung stehen, gibt es noch einige freie Plätze für den darauffolgenden Montag. Eingelassen wird nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Außerdem gilt beim Stöbern die Maskenpflicht.