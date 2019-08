Heidelberg. (dpa/lsw) Ein vietnamesischer Verein will bei der Suche nach einer in Heidelberg vermissten jungen Sprachschülerin aus Vietnam helfen. Er hat nach Angaben der Polizei von dem Fall der seit vier Wochen verschwundenen 15-Jährigen erfahren und will ihn nun auf Vietnamesisch publik machen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben weiterhin keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens; es hatte seinen im Juni begonnenen Sprachkurs in Heidelberg Mitte Juli abgebrochen und war nicht in seine Unterkunft zurückgekehrt.

Zuletzt hatte die junge Frau telefonischen Kontakt mit ihrer Mutter am 18. Juli. Sie erschien auch nicht zum Ende Juli vorgesehen Rückflug nach Vietnam. Dort halten sich ihre Eltern auf. Es gibt den Angaben zufolge keine Hinweise, dass die Jugendliche Opfer einer Straftat geworden ist oder sich in einer hilflosen Lage befindet.