Heidelberg. (dpa/lsw/pol/van) Aus bisher ungeklärten Gründen ist es am Heidelberger Autobahnkreuz zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, musste aufgrund des Unfalls am frühen Freitagmorgen die Auffahrt von der Autobahn 656 zur A5 in Richtung Frankfurt zeitweise gesperrt werden. An dem Unfall seien zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt.

Die mit jeweils mit zwei Personen besetzten Autos, ein BMW und ein Mercedes, seien auf die Fahrbahn in Richtung Frankfurt aufgefahren. Dabei sei es schließlich zum Unfall gekommen. Der Mercedes war nach Angaben der Polizei gegen 3.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der A656 in Richtung Mannheim unterwegs gewesen, als ihm der BMW-Fahrer - ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit - folgte.

Am Kreuz Heidelberg wollte der Mercedes-Fahrer auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zunächst nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte anschließend in die rechten Leitplanken. Der ihm folgende BMW prallte in der weiteren Folge in das Fahrzeugheck des Mercedes.

Beim Eintreffen einer Streife der Autobahnpolizei Mannheim standen vier junge Männer im Alter zwischen 26 und 29 Jahren bei den verunfallten Fahrzeugen. Alle vier waren laut den Beamten alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss. Da nicht bekannt war, wer die Fahrzeuge geführt hatte, wurden allen vier Männern Blutproben entnommen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt und sichergestellt. Die vier Leichtverletzten kamen in eine Klinik. Gegen 8 Uhr wurde die Strecke für den Verkehr wieder freigegeben, hieß es von der Polizei.

Wie die Polizei weiter mitteilt, waren die beiden Fahrzeuge Polizeibeamten im Rahmen einer Kontrolle in der Bergheimer Straße bereits vor dem Unfall aufgefallen. Sie sollen an einer Ampel am Czernyring beim Umschalten auf Grün stark beschleunigt und anschließend schnell davon gefahren sein. Der Mercedes-Fahrer hielt bei der anschließenden Kontrolle der Beamten zunächst an. Der BMW-Fahrer soll hingegen sofort stark beschleunigt haben und in Richtung Autobahn davongerast sein. Daraufhin beschleunigte auch der Mercedes und folgte dem anderen Fahrzeug. Eine anschließende Verfolgung brachte keinen Erfolg.

Nun wird geprüft, ob sich die beiden Fahrer vor dem Unfall ein illegales Rennen geliefert haben. Hinweise gehen an das Autobahnpolizeirevier Mannheim, Telefon 0621/47093-0 zu.

Update: Freitag, 3. Mai, 13.15 Uhr