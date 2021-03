Heidelberg. (pol/make) Am Freitagabend sind vier junge Männer - drei 17-Jährige und ein 19-Jähriger - zwischen 22.45 Uhr und 23:15 Uhr laut Polizeiangaben in der Altstadt von drei Unbekannten überfallen worden. Die jungen Männer hatten sich auf dem Spielplatz in der Märzgasse, Ecke Plöck aufgehalten, als sie gegen 22.45 Uhr von drei Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurden.

Im Laufe dieses Gesprächs wurde der Ton der Unbekannten immer aggressiver. Es führte dazu, dass sie sich die Täter von zwei der jungen Männer Bargeld aushändigen ließen. Einer der 17-Jährigen wurde geschlagen.

Die vier jungen Männer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die 18-19 Jahre alten Tätern werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Etwa 1,85 Meter groß; dunkelblonde bis hellbraune Haare; Dreitagebart; muskulöse Statur; weißes Trainingsoberteil; dunkle Jogginghose; Turnschuhe.

2. Täter: Etwa 1,75 Meter groß; schlank; schwarze Haare; Kinn- und Oberlippenbart; blau-rote Trainingsjacke.

3. Täter: Etwa 1,70 Meter groß; dunkle Haare; leichter Oberlippenbart; schwarze Jeans und schwarze Jacke.

Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.