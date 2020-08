Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Mehrere Hektar groß, zentral gelegen und frei zur sofortigen Entwicklung: Für Stadtplaner ist das Gelände zwischen Hauptbahnhof und Römerstraße ein Paradies. Doch bei der künftigen Gestaltung der ehemaligen Zentrale der Heidelberger Druckmaschinen und des angrenzenden Stadtwerke-Areals sollen auch die Bürger und Bürgerinnen mitreden. Sie waren am Donnerstagabend daher bei einer Beteiligungsveranstaltung gefordert.

Es war die zweite Beteiligung im Zuge des Projekts. Bereits im Sommer 2019 durften Nachbarn des Geländes ihre Wünsche und Anregungen äußern, damals noch in analoger Form. Wegen der Pandemie wanderte die Veranstaltung jetzt ins Internet. Der Lust am Mitplanen schadete das nicht: In der Spitze waren etwas mehr als hundert Menschen bei dem digitalen Treffen über die Videoplattform "Zoom" dabei. Es sei ein "innovatives Abenteuer", ein "Experiment", sagte Andreas Epple, Geschäftsführer des gleichnamigen Heidelberger Immobilienentwicklers. Die Unternehmensgruppe ist seit 2015 Eigentümer des ehemaligen Bürogeländes der Heidelberger Druckmaschinen in der Kurfürsten-Anlage. Epple hat sich mit den Stadtwerken und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH zusammengetan, um im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs das 6,2 Hektar große Areal und einen Teil der Kurfürsten-Anlage zu entwickeln.

Als Grundlage für den Wettbewerb wurden im letzten Jahr vier Leitbilder formuliert. Demnach soll das künftige Areal gleichermaßen Boulevard und Quartier sein sowie Freiräume und Urbanität miteinander verbinden. Aus diesen Leitbildern entstand ein Auslobungstext, eine Art Rahmenkonzept, in das auch die Ideen und Anregungen aus der ersten Beteiligungsveranstaltung einflossen. Dieses Konzept wurde nun den Teilnehmern der zweiten Beteiligung vorgestellt.

Hintergrund > Ende 2015 kaufte der Heidelberger Immobilienentwickler Epple die ehemalige Hauptverwaltung der Heidelberger Druckmaschinen östlich der Print Media Academy. Seit dem Auszug von Heideldruck im Frühjahr 2015 standen große Teile des Gebäudes leer, einige Bereiche werden bis heute temporär, [+] Lesen Sie mehr > Ende 2015 kaufte der Heidelberger Immobilienentwickler Epple die ehemalige Hauptverwaltung der Heidelberger Druckmaschinen östlich der Print Media Academy. Seit dem Auszug von Heideldruck im Frühjahr 2015 standen große Teile des Gebäudes leer, einige Bereiche werden bis heute temporär, etwa durch das Heidelberg Laureate Forum, den Verein Urban Innovation und die Breidenbach GmbH, genutzt. Zwischenzeitlich war der einstige Heideldruck-Bürokomplex auch als Standort für das neue Konferenzzentrum im Gespräch. Das wird nun aber in der Bahnstadt gebaut. > Grundlage für das Projekt "HDM / SWHD-Areal", die Entwicklung des 6,2 Hektar großen Geländes im Süden Bergheims, ist ein nicht-offener städtebaulich-architektonischer Ideenwettbewerb, zu dem die drei Vorhabenträger (Epple, Stadtwerke, GGH) 20 nationale und internationale Büros für Architektur und Städtebau einladen. Das Wettbewerbsergebnis, der Siegerentwurf, soll im nächsten Jahr von einem Preisgericht bestimmt werden. Ende 2021 soll das Bebauungsplanverfahren starten. pne

Das Ziel ist klar: Dieser Raum soll ein "vielfältiges Stadtleben ermöglichen", wie Andreas Epple sagt. Vielfältig, das meint in erster Linie unterschiedliche Nutzungen: Miet- und Eigentumswohnungen, aber auch Gewerbe und Dienstleistungen sollen hier künftig ihren Platz finden. Akteure, die Teile der Gebäude bereits nutzen, etwa das Heidelberg Laureate Forum, sollen dagegen bleiben, genauso wie die denkmalgeschützten, betriebsnotwendigen Gebäude auf dem Gelände der Stadtwerke. Und: Der neue Süden Bergheims soll klima- und umweltfreundlich sein. Aufgrund seiner Lage und der guten Anbindung an andere Verkehrsmittel gebe es schließlich keinen Ort in der Stadt, der es einem so einfach mache, auf das Auto zu verzichten, sagte Epple. Bisher gebe es auf dem Areal kaum Platz für Fußgänger und Radfahrer, so Albrecht Reuß, Chef des Stadtplanungsbüros Citiplan, der das Rahmenkonzept entworfen hat. Das soll sich ändern. Reuß sieht in der Neugestaltung "gewaltige Potenziale für den öffentlichen Raum".

Wie diese Potenziale letztlich erschlossen werden, diskutierten die Teilnehmer bei der Veranstaltung mit mehreren Experten in drei Themenfeldern: "Nutzungen und Wohnen", "Städtebau und Mobilität" sowie "Freiraum, Klima und Energie". Heraus kamen unterschiedliche Ideen und Anregungen. Mehrere Teilnehmer forderten, bei der Entwicklung des Geländes den Klimawandel und seine Folgen mitzudenken. Die Wissenschaftlerin Christina West empfahl, sich in puncto Klimaanpassung beim Bau ein Beispiel an südlichen Ländern zu nehmen und warnte gleichzeitig davor, sich architektonisch zu sehr an anderen Projekten wie der Bahnstadt zu orientieren. Ein anderer Teilnehmer erhofft sich, dass die verkehrliche Infrastruktur in erster Linie auf das Fahrrad ausgelegt wird. Was die allgemeine Nutzung betrifft, wünschte man sich unter anderem, die Kreativwirtschaft räumlich zu entzerren und gemeinnützigen Projekten und Handwerksbetrieben Raum bereitzustellen. Eine Teilnehmerin warnte aber davor, am Ende zu viele Nutzungen auf einer Fläche unterbringen zu wollen und so eine "eierlegende Wollmilchsau" zu züchten.

"Wir müssen aufpassen, in der Auslobung klarzustellen, was am Ende Priorität hat", sagte auch Wolfgang Riehle, Ehrenpräsident der Architektenkammer Baden-Württemberg. Auf Grundlage dieser und aller weiteren Erkenntnisse der Beteiligungsveranstaltung wird nun eine Ausschreibung für den Wettbewerb formuliert. Ende des Jahres soll dieser dann starten.