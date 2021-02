Von Denis Schnur

Heidelberg. Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Ab Montag wird im Heidelberger Kreisimpfzentrum (KIZ) auch der Impfstoff von Astra Zeneca verabreicht. Doch die 300 Termine am Montag und Dienstag sind offenbar alles andere als begehrt. Denn normalerweise dauert es nach der Freischaltung keine zwei Stunden, bis Termine im KIZ ausgebucht sind. In dem Fall war am Donnerstagabend – knapp einen Tag nach der Freigabe – jedoch weniger als ein Viertel belegt. Und auch am Freitagmittag lag die Quote nur bei etwa 50 Prozent, wie ein Stadtsprecher der RNZ mitteilte.

Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Impfstoff von Astra Zeneca bislang nur für Unter-65-Jährige zugelassen ist, gleichzeitig aber nur Personen in der "Priorität 1" geimpft werden dürfen. "Den allergrößten Teil davon machen jedoch Menschen über 80 Jahren aus", so der Stadtsprecher. Neben diesen befindet sich medizinisches und Pflegepersonal in der Gruppe – und dieses sei zum Großteil bereits geimpft worden. "Wir glauben, dass hier die Grundgesamtheit der Berechtigten nicht mehr so hoch ist", sagt der Sprecher.

Deshalb habe die Stadt einerseits gezielt Pflegedienste und Heime angeschrieben, um auf die freien Termine hinzuweisen. Andererseits habe man aber auch beim Sozialministerium nachgefragt, ob man den Impfstoff nicht auch an Menschen in der "Prioritätsgruppe 2" verabreichen könne. Das wären etwa Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren, Polizisten oder Menschen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind. "Das Sozialministerium hat uns mitgeteilt, dass das geprüft werde", so der Sprecher. Bis zur nächsten Woche werde es sicher nicht umgesetzt, aber danach wäre es umso wichtiger: Schließlich habe das Land der Stadt bis Ende März 9000 Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs zugesagt. Zum Vergleich: Im KIZ kommen 1200 Dosen von Biontech pro Woche an, der Impfstoff von Moderna wird dort bislang nicht verabreicht.

Beim Sozialministerium selbst äußert man sich zu dem Vorstoß zurückhaltend. Man rechne damit, dass die Kriterien in naher Zukunft überarbeitet werden. Das sei unter anderem auch Thema beim Treffen der Landesgesundheitsminister in der nächsten Woche. "Da ist gerade viel Bewegung drin."

Denn das Problem, dass es nicht genug Interessenten für die Astra-Zeneca-Dosen gibt, besteht auch in anderen Bundesländern – und hat zudem eine zweite Ursache. Denn das Vakzin hat einen schlechteren Ruf als die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Zum einen ist die Wirksamkeit geringer, zum anderen gab es vermehrt Berichte über Nebenwirkungen. Im Sozialministerium hält man den Impfstoff jedoch für genauso geeignet, die Pandemie zu bekämpfen: "Er verhindert, dass Menschen nach einer Corona-Infektion einen schweren oder tödlichen Verlauf erleiden", betont der Sprecher, "und darum geht es bei einer Impfung".

Und auch am Heidelberger Uniklinikum ist man von dem Impfstoff überzeugt, wie Chef-Virologe Hans-Gerg Kräusslich im RNZ-Interview betont. Dort wurden seit Mittwoch bereits rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit geimpft – ohne dass es Probleme gab: "Die aufgetretenen Nebenwirkungen entsprachen den Angaben des Herstellers", teilt eine Pressesprecherin mit.

Info: Wer jünger als 65 Jahre und berechtigt ist, kann sich unter Telefon 116.117 oder www.impfterminservice.de einen Termin im KIZ geben lassen.