Heidelberg. (habo) Am Sonntag, 8. März, ist Internationaler Frauentag. In Heidelberg wird gefeiert, viele Veranstaltungen beschäftigen sich aber auch kritisch mit der gesellschaftlichen Rolle von Frauen. Ein Überblick:

> Einen Poetry Slam am Vorabend organisieren das Amt für Chancengleichheit und "Word Up!" am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Café Leitstelle, Emil-Maier-Straße 16. Der "Femme Slam" verleiht Frauen eine Stimme und setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Zuschreibungen und Benachteiligungen auseinander. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

> Eine Matinée am Frauentag findet im Friedrich-Ebert-Haus, Pfaffengasse 18, statt. Ab 11 Uhr geht es los mit Musik, später spricht Sybille Stamm, ehemalige Verdi-Landesbezirksleiterin Baden-Württemberg, über "Frauen – selbstbestimmt: im Job, Zuhause, überall!". Anmeldung per E-Mail an mannheim@dgb.de oder unter Telefon: 0621 / 15047019. Um 14.30 Uhr findet eine Führung durch die Dauerausstellung der Gedenkstätte statt.

> Den Film "Frauen bildet Banden" zeigt der Frauennotruf gegen sexuelle Gewalt an Frauen und Mädchen am Sonntag um 16 Uhr im Café Leitstelle, Emil-Maier-Straße 16. Anschließend gibt es ein Gespräch.

> Eine musikalische Lesung geben Elisabeth Auer und Mathias Wendel am Sonntag um 17 Uhr in der Trauerhalle auf dem Bergfriedhof, Steigerweg 20. Unter dem Titel "Leuchtende Spuren" würdigen sie das Engagement vier Heidelberger Frauenrechtlerinnen, die dort begraben sind. Karten gibt es für 15 Euro bei Blumen Kamm per Telefon unter 0172 / 7242569, online (www.kulturevents-rheinneckar.com), und an der Abendkasse für 17 Euro.

> Die Ausstellung "Woran das Herz hängt. Flucht und Erinnerung" im Foyer des Rathauses, Marktplatz 10, bringt Fluchterfahrungen von Frauen aus der ganzen Welt zusammen. Gezeigt werden Fotografien von Gegenständen, die diese Frauen aus ihren Heimatländern mitgebracht haben. Die Ausstellung läuft noch bis zum 26. März, geöffnet ist sie von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.