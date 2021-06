Heidelberg. (pol/mare) Die seit Freitagnachmittag, 11. Juni, vermisste 16-Jährige aus Frankfurt wurde wohlbehalten gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Sie aufgrund eines Hinweises von Polizeibeamten in Büttelborn gefunden und in Gewahrsam genommen. Sie wird baldmöglichst zur weiteren Behandlung in die Obhut der Ärzte der Fachklinik in Heidelberg übergeben.

Sie war dort zur Behandlung untergebracht, verließ nach einem Behandlungsgespräch mit einer Ärztin die Klinik und war seither unbekannten Aufenthalts.

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 16.13 Uhr