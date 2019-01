Die Halle02 in der Heidelberger Bahnstadt. Foto: vaf

Heidelberg. (pol/mare) Was ist mit dem 27-Jährigen passiert, der Freitagnacht blutüberströmt vor der Halle 02 lag? Diese Frage beschäftigen die Polizei - und den Mann selbst. Er kann sich laut Polizeibericht nämlich an nichts erinnern.

Gegen 3 Uhr fand ein Türsteher den 27-Jährigen, der auf dem Boden im Zollhofgarten lag. Er hatte mehrere Platzwunden und Prellungen am Kopf. Ein Notarzt wurde alarmiert, der den jungen Mann versorgte. Danach kam er in ein Krankenhaus.. Ein erster Alkoholtest ergab: 1,8 Promille.

Was die Polizei inzwischen in Erfahrung bringen konnte, war, dass der 27-Jährige in der Halle 02 zu Gast war und sich auf der Tanzfläche aufgehalten hatte. Er wurde aber aus der Halle verwiesen. Warum, das ist noch nicht klar.

Was dann passierte? Ebenso unklar. Denn der junge Mann hat angeblich keine Erinnerungen mehr an die Zeit nach dem Verweis.

Also sucht die Polizei nach Leuten, die etwas bemerkt haben, das dazu beitragen kann, die Sache aufzulösen. Der 27-Jährige, so teilen es die Beamten mit, trug eine helle Hose und ein gelb-blau-kariertes Hemd. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 06221/991700 bei der Polizei melden.