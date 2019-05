Von Holger Buchwald

Heidelberg-Bahnstadt. Harsch kritisiert Felix Berschin, Vorstandssprecher des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), die Planungen für die Bahnstadt. Angesichts der hohen Pkw-Dichte in Heidelbergs jüngstem Stadtteil spricht er von einer "klimapolitischen Fehlleistung". Stadtsprecher Achim Fischer weist die Vorwürfe hingegen als "abstrus" zurück.

Berschin fordert die Stadt Heidelberg auf, eine ehrliche Klimabilanz zur größten Passivhaussiedlung der Welt aufzustellen. "Nach Berechnungen des VCD kommt ziemlich genau die CO2-Einsparung aus den Gebäuden nun bei den Autoabgasen wieder heraus", so der freiberufliche Nahverkehrsexperte, der selbst in der Bahnstadt lebt und zudem als Grüner für den Gemeinderat kandidierte. "Jeder Bewohner spart gegenüber einem Niedrigenergiehaus durch das Passivhaus 227 Liter Diesel pro Jahr. Das ist eine beeindruckende technologische Leistung", so Berschin.

Umso enttäuschender sei es aber, dass allein die Auspendler aus der Bahnstadt statistisch berechnet 162 Liter pro Jahr und Einwohner verbrauchten. Es gebe auch zu viele Autos in der Bahnstadt. Auf 1000 erwachsene Menschen kommen in diesem Stadtteil laut dem VCD-Vorsitzenden 482 zugelassene Pkw. Dies sei weit mehr als zum Beispiel in der Altstadt (345), in Handschuhsheim (419), in Kirchheim (421), in der Weststadt (426), in der Südstadt (435) oder auf dem Boxberg (442).

Nach Zählungen des VCD würden von den Bahnstädtern 47 Prozent der Wege mit dem Auto zurückgelegt, das sei fast die Hälfte mehr als beim Heidelberger Durchschnitt mit 29 Prozent. Berschin macht dafür das tendenziell höhere Einkommen der dort lebenden Menschen verantwortlich. Auch zwei Drittel der Arbeitnehmer, die von der Bahnstadt nach Heidelberg einpendelten, legten ihre Wege mit dem Auto zurück: 1025 Auspendler (47 Prozent) und 919 Einpendler (65 Prozent) im Auto will Berschin vom 14 April bis 15. Mai, jeweils von 6.30 bis 9 Uhr, gezählt haben.

Die hohen Zahlen führt er darauf zurück, dass die Wohnungen mit Tiefgaragen ausgestattet wurden. Außerdem sei die Bahnstadt ein "Auspendler-Stadtteil par excellence". Nach seinen Zählungen fahren allein in der Morgenspitze rund 320 Pkw auf die Speyerer Straße, der allergrößte Teil zur SAP. Die Radwege in Richtung Innenstadt seien hingegen indiskutabel, es gebe in der Bahnstadt viel zu viele Stellplätze für Autos und die Straßenbahn sei erst fünf Jahre nach dem Einzug der ersten Bewohner fertiggestellt worden.

Es sei versäumt worden - so der VCD-Experte -, die Neubauwohnungen bevorzugt an Einpendler zu vergeben. Besonders dieses Argument bringt Stadtsprecher Fischer endgültig auf die Palme. "Es ist doch völlig undenkbar, dass man die Wohnungen nur an Menschen vergibt, die in Heidelberg arbeiten und von den umliegenden Gemeinden in die Bahnstadt ziehen", betont Fischer: "Das wäre eine Benachteiligung der Heidelberger Bürger und ein Eingriff in ihre Grundrechte."

Berschin, der bereits die neue Linienführung bei den Straßenbahnen 22 und 26 kritisierte, schieße wieder einmal weit über das Ziel hinaus, so Fischer: "Wir haben in Heidelberg generell eine ziemlich niedrige Autoquote." Mit 406 Kfz pro 100 Einwohner belege man eine Spitzenposition. Nur in Berlin gebe es noch weniger Autos. Es gebe auch Heidelberger Stadtteile mit einer höheren Autoquote als die Bahnstadt.

Fischer: "Wir liegen dort im guten Mittelfeld." Mehr Straßenbahnlinien und Radwege zu bauen als in der Bahnstadt, gehe kaum. "Das mit einem klimapolitischen Versagen zu titulieren, ist nicht nur nicht nachvollziehbar, sondern entbehrt jeder Grundlage", so Fischer. Damit die Bahnstädter kurze Wege hätten, seien extra auch eine Grundschule und Nahversorger mitgeplant worden.

Berschin sieht das anders. Man müsse nicht gleich einen autofreien Stadtteil anstreben, doch moderne Quartiere wie das Freiburger Quartier Vauban mit 170 Autos pro 1000 Einwohner oder Mannheim-Franklin mit angestrebten 250 seien besser. "Glatt das Doppelte ist eine klimapolitische und städtebauliche Kapitulation." Diese Messlatte müsse man nun bei der Entwicklung der Konversionsflächen anlegen.