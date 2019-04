Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Verfolgungsjagd durch den Stadtteil Kirchheim kam es Montagmorgen. Das meldete die Polizei am heutigen Donnerstag. Kurz vor 7 Uhr fiel den Beamten eines Streifenwagens ein weißer Mercedes an der Kreuzung Speyerer Straße und Diebsweg auf. Der Wagen wartete an der roten Ampel. Der 23-jährige Fahrer, sowie ein 18- und ein 20-Jähriger aus Walldorf waren nicht angegurtet.

Durch das geöffnete Fenster machten die Beamten dem Fahrer deutlich, dass er dem Streifenwagen für eine Kontrolle folgen sollten. Der jedoch gab Gas und raste mit rund 150 km/h auf der Speyerer Straße, dann auf dem Cuzaring, dem Heuauer Weg und der Ernst-Rehm-Straße.

Erst im Bereich der Ernst-Rehm-Straße wurde das Auto erneut gesichtet, als es entgegen der Einbahnstraße fuhr. Danach verloren die Beamten den Mercedes kurz aus den Augen. Als der Streifenwagen sich dem Wagen näherte, saß ein anderer Mann am Steuer. Der 23-Jährige war vorher ausgestiegen und zu Fuß geflohen.

Bei nun doch noch durchgeführten Kontrolle schwiegen die beiden Insassen zur Sache. Die Überprüfungen bezüglich des 23-Jährigen verliefen bislang ohne Ergebnis.

Wer den rasenden Mercedes gesehen hat oder am Montagmorgen beinahe von dem Wagen erfasst wurde, sollte sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 melden.