Von Joris Ufer

Heidelberg. Wie sieht das Wohnen der Zukunft aus? Mit dieser Frage hat sich die Grünen-Gemeinderatsfraktion im Rahmen einer Diskussionsrunde beschäftigt. Unter dem Titel "Zukunft Wohnen: Integrative Wohnformen" sprachen zwei Stadträte mit dem Wohnsoziologen Dr. Gerd Kuhn und Mitgliedern des Heidelberger Wohnprojekts "Hagebutze". Neben alternativen Konzepten ging es auch um die Verantwortung der Stadtverwaltung.

"Wie wollen wir leben und welche Projekte können im Sinne des Gemeinwohls Impulse geben?", fragte Kuhn zu Beginn seiner Präsentation. Es sei wichtig, der Tendenz der Polarisierung zwischen Arm und Reich entgegenzutreten. Der Wohnsoziologe forscht und lehrt seit über 20 Jahren am Wohnungsbauinstitut der Universität Stuttgart und arbeitet an integrativen Projekten verschiedener Baugruppen mit. In seinem Vortrag stellte er einige davon als mögliche Vorbilder für Heidelberg vor und zeigte, welche Bedeutung Wohnkultur für soziale Mischung und Integration hat.

Das Thema Integration stand auch 2015 bei einem Projekt in Tübingen im Mittelpunkt. Dort habe eine große Immobilienfirma ausschließlich teure Wohnungen auf einem prominenten Bebauungsgebiet errichten wollen, berichtete der Wissenschaftler. Der Stadt sei es aber gelungen, ein Viertel der Fläche für Baugemeinschaften zu reservieren. So seien etwa Wohngemeinschaften für Demenzkranke, minderjährige Geflüchtete und generell für Menschen mit wenig Chancen auf dem Wohnungsmarkt entstanden. Die soziale und kulturelle Durchmischung sei teils sogar innerhalb eines Hauses verwirklicht worden. "In der Wohnsoziologie sagt man: Räumliche Nähe bewirkt soziale Nähe", bekräftigte Kuhn.

Ein anderes Modell stellten Carolin Kloß und Ole Müller von der "Hagebutze" vor. Diese gehöre zum sogenannten Mietshäuser Syndikat. Kloß erklärte: "Wohnraum wird häufig nicht nur als Dach über dem Kopf genutzt, sondern auch als Kapitalanlage." Damit ginge das Problem einher, dass Wohnungen oft leer stünden, um eine Wertsteigerung zu erzielen. Beim Syndikatsmodell erwerben Einzelpersonen ohne viel Kapital und mithilfe eines Bankdarlehens ein Haus, das dann im Besitz eines Hausvereins ist. Refinanziert wird das Ganze in den Folgejahren über die Mieteinnahmen. Auf diese Weise funktioniere auch die Wohngemeinschaft "Hagebutze", erläuterte Müller. Ihnen seien bezahlbare Mieten und eine eigenverantwortliche Verwaltung wichtig.

Bei der anschließenden Diskussion mit den Grünen-Stadträten Anita Schwitzer und Manuel Steinbrenner zeigte sich, dass eine Umsetzung solcher Projekte in größerem Maßstab häufig an der Unterstützung der Stadtverwaltung scheitert.

Im Vergleich mit Städten wie Tübingen oder Freiburg gebe es in Heidelberg relativ wenige integrative Wohnprojekte, stellte auch Steinbrenner fest. Kuhn sagte dazu: "Baugruppen haben oft keine Chance, überhaupt aktiv zu werden." Alle schlugen eine Ausschreibung der Verwaltung vor, die sich gezielt an potenzielle Wohngruppen richten soll. Mit dem Wissenschaftler sind sie sich einig, dass die Stadt aktiv eingreifen müsse. Kuhn betont: "Der Grund muss dem Gemeinwohl dienen, nicht einzelnen Personen."

Info: Das Video der Veranstaltung ist auf www.gruene-heidelberg.de verfügbar.