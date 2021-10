Heidelberg. (jola) Ein Rohrbruch einer Hauptwasserleitung im Bereich der Kreuzung Wolfsbrunnensteige / Untere Rombach hat am Donnerstagabend die Stadtwerke Heidelberg auf Trab gehalten. Wie Anwohner berichteten, sei ein Teil der Straße bereits eingebrochen, als ein Auto darüber fuhr. Größere Geröll- und Sandmassen seien herausgespült worden und säumten noch am Freitagmorgen die Wolfsbrunnensteige bis in die Bahnunterführung. Rund zweieinhalb Stunden nach der Meldung gegen 20 Uhr, war die Schadensstelle gefunden und der Wasseraustritt gestoppt worden, in einer rund achtstündigen Aktion wurde der Schaden dann behoben.

Wie die Stadtwerke mitteilten, waren fünf Häuser vom Rohrbruch betroffen. Um 7.45 Uhr am Freitag wurde die Versorgung wieder hergestellt. Weil Teile der Wolfsbrunnensteige unterspült worden sind, musste die Straße gesperrt werden. Eine Umleitung sollte am Freitag eingerichtet worden sein. Zunächst müsse man sich einen Überblick verschaffen, was dort alles repariert werden muss, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Die Straßenwiederherstellung gehe nun in die Zuständigkeit der Stadt über. Die Pressestelle der Stadt teilte auf RNZ-Anfrage allerdings mit, erst nächste Woche Informationen zum Zustand der Straße und der Dauer der Sperrung liefern zu können.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 20.00 Uhr