Darja, Anastasia, Polina und Egor im Marstall-Hof. Auf dem Foto wollen sie unerkannt bleiben, weil sie sich gegen den Krieg aussprechen und ihre Familien noch in Russland sind. Alle vier wollen langfristig in Deutschland bleiben. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Schulte

Heidelberg. Russische Studierende in Deutschland haben ein Problem: Viele von ihnen sind auf das Geld ihrer Familien in Russland angewiesen, um hier ihren Lebensunterhalt und das Studium inklusive der Studiengebühren zu finanzieren (siehe Hintergrund). Seit jedoch die Sanktionen gegen Russland in Kraft getreten sind und das Land vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten ist, sind Überweisungen von Russland nach Deutschland nicht mehr möglich.

An der Heidelberger Universität sind 165 Studierende aus Russland eingeschrieben. Vier von ihnen sind Egor, Polina, Darja (Name auf eigenen Wunsch geändert) und Anastasia. Obwohl sie sich um ihre Familien in Russland sorgen und auch wieder in ihre Heimat reisen möchten, haben sie sich gegenüber der RNZ kritisch mit ihren Erfahrungen seit Kriegsbeginn auseinandergesetzt. Alle vier eint die Unsicherheit über ihre Zukunft und der aktuelle Schwebezustand. Denn sie alle erhalten eigentlich Geld von ihrer Familie.

"Aber seit Russlands Ausschluss aus Swift kommen wir nicht mehr an Geld", sagt der 23-jährige Egor. Er studiert politische Ökonomie und ist schon seit anderthalb Jahren in Deutschland. Noch ist er entspannt: "Einen Tag vor Kriegsausbruch habe ich noch viel Geld bekommen, sodass es wohl erstmal für ein halbes Jahr reicht", so Egor. Außerdem habe er ein Sperrkonto und hoffe, dass die Situation in einem halben Jahr besser ist. Bei Polina sieht das anders aus: "Selbst wenn meine Eltern mir Geld schicken könnten – durch den Zerfall des Rubels ist mein Studium jetzt doppelt so teuer", sagt die 19-jährige Computerlinguistin. Sie hat einen Nebenjob gefunden und versucht, eine Befreiung von den Studiengebühren zu erwirken, "denn sonst reicht das Geld, das ich verdiene, nicht", sagt sie. Die Uni habe sich aber bereits geäußert, dass es eine allgemeine Befreiung von den Studiengebühren für russische Studierende nicht geben werde.

Hintergrund > An der Universität Heidelberg waren Stand 1. März 165 Studierende und 70 Doktoranden aus Russland eingeschrieben. "An der Universität Heidelberg sind alle Studierenden und Forschenden unabhängig von Nationalität, Herkunft, Geschlecht und sozialem Status willkommen, sofern sie [+] Lesen Sie mehr > An der Universität Heidelberg waren Stand 1. März 165 Studierende und 70 Doktoranden aus Russland eingeschrieben. "An der Universität Heidelberg sind alle Studierenden und Forschenden unabhängig von Nationalität, Herkunft, Geschlecht und sozialem Status willkommen, sofern sie freiheitlich-demokratische Werte teilen", so eine Pressesprecherin. Dies gelte gemäß dem Motto der Uni Semper Apertus ("stets offen"). > Hilfen vonseiten der Uni sollen laut Angaben der Sprecherin all jene studierenden und forschenden Mitglieder erhalten, die sie infolge des Angriffskrieges in der Ukraine benötigen. Dazu hat die Universität unter anderem ein Spendenkonto eingerichtet. "Diese Hilfs- und Unterstützungsangebote richten sich an die ukrainischen, aber auch an bedrängte, in Not geratene russische und belarussische Kommilitoninnen und Kommilitonen auf dem Universitätscampus", so die Sprecherin. > Studierende aus Nicht-EU-Staaten müssen in Baden-Württemberg seit dem Wintersemester 2017/18 Studiengebühren von 1500 Euro pro Semester bezahlen. Für ukrainische Studierende sind die Gebühren derzeit ausgesetzt. > Ein Sperrkonto kann von internationalen Studierenden aus einem Nicht-EU-Land genutzt werden, um nachzuweisen, dass sie über die finanziellen Mittel verfügen, um ihren Lebensunterhalt in Deutschland zu decken. Ein solcher Nachweis wird für ein Studentenvisum benötigt. Auf das Sperrkonto bei einer deutschen Bank müssen mindestens 10.332 Euro eingezahlt werden, monatlich können dann 861 Euro abgehoben werden. Alternativ können die Studierenden einen Nachweis über das Gehalt der Eltern zusammen mit der Bestätigung erbringen, dass diese das Studium finanzieren.

Darja und Anastasia gehen auf das Studienkolleg, um sich auf ein Studium in Deutschland vorzubereiten. Dort sind die Gebühren zwar niedriger als an der Uni, allerdings dürfen die Studierenden nur in den Ferien arbeiten. "Ich habe einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so weit kommt", sagt Anastasia. Ihr Eltern haben aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage in Russland ihre Arbeit verloren. "Es ist wirklich schwer. Mein Geld reicht noch für das Studienkolleg, aber nicht für die Zeit danach", so Anastasia. Bei Darja sieht es ähnlich aus: "Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, denn ich möchte in Deutschland bleiben und studieren", sagt sie.

Bauchweh bereitet den Studierenden auch ihr Geld auf deutschen Konten. "Ich habe gehört, dass einige Banken Aufenthaltstitel verlangen und ansonsten die Konten von Russen sperren", erzählt Polina. Sie habe aber bislang nur ein Visum und warte noch auf einen entsprechenden Termin bei der Ausländerbehörde. "Ich habe Angst, dass mein Konto gesperrt wird", so Polina. "Das Prozedere bei der Ausländerbehörde dauert sehr lange und das wird zum Problem", sagt auch Darja. Doch Polina lobt, dass die Uni großes Verständnis für ihre Situation zeige und versuche, die russischen Studierenden zu unterstützen. "Die Uni hat jetzt wohl auch die Ausländerbehörde kontaktiert, damit die Verfahren beschleunigt werden", bestätigt Darja.

Egor, Polina, Darja und Anastasia wollen in Deutschland bleiben – und sie müssen es auch, denn allen vieren würde bei der Rückkehr nach Russland laut eigenen Aussagen eine Gefängnisstrafe drohen, da sie an Friedenskundgebungen und Protesten in Deutschland teilgenommen und den offenen Brief russischer Studierender gegen den Krieg unterzeichnet haben. Informationen zu den Vorgängen schicken sie zudem an ihre Familien und Bekannten nach Russland. "Viele Menschen dort glauben die Propaganda, deshalb schicke ich Videos", sagt Polina. "Wir versuchen, Informationen zu verbreiten – aber dafür kann es in Russland bis zu 20 Jahre Gefängnis geben", so Anastasia. Ihre Freunde in Russland seien bereits für Proteste und Posts im Internet bestraft worden. "Die Atmosphäre dort ist schrecklich", sagte sie.

Für die vier ist es ausgeschlossen, in naher Zukunft ihre Familien zu besuchen. "Wir kämen sowieso nicht nach Russland, denn es gibt kaum noch Länder, über die man einreisen kann", sagt Egor. Polina wäre jetzt in den Semesterferien eigentlich gerade in Moskau. Die Flugtickets hatte sie schon gebucht. "Es ist wirklich schlimm. Ich möchte so gerne meine Eltern sehen. Und ich habe Angst, bald ganz ohne Geld dazustehen", sagt Polina. "Unser Leben hier und dort ist gerade nicht möglich", so Darja. Anfeindungen in Deutschland oder negative Reaktionen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit hätten sie allerdings noch nicht erlebt, sagen alle vier. "Im Internet lesen wir aber, dass viele Leute denken, dass wir als Russen schuld sind am Krieg. Gleichzeitig gelten wir in Russland als Verräter", so Anastasia. Natürlich gehe es den Ukrainern schlechter als ihnen, aber sie fühle sich einfach "seltsam". "Es ist schlimm für beide Seiten und für die ganze Welt", so Darja. Ihre einzige Hoffnung: "dass der Krieg bald vorbei ist."