Heidelberg. (RNZ) Das Uniklinikum lockert ab diesem Montag seine Besuchsregeln: Ab sofort dürfen Patienten wieder mehrere Besucher empfangen, für Besuche mit Kindern gelten keine Altersbeschränkungen mehr. Ins Gebäude darf nur, wer vollständig geimpft, genesen oder aktuell getestet ist (3G). Handynutzer können zu Beginn des Besuches in allen Kliniken des Universitätsklinikums per Luca-App "einchecken". Um doppelte Registrierungen zu vermeiden, wird die bisher genutzte Online-Anmeldung für die Orthopädische Klinik ausgesetzt.

Auch wenn die Besuchsregel gelockert wird, begrenzt die geltende Abstandsregel die maximale Personenanzahl pro Zimmer: In einem Zweibett-Zimmer etwa sind zwei Besucher zur selben Zeit erlaubt. Mobile Patienten können mit ihren Besuchern aber in Aufenthaltsbereiche ausweichen. In der Kinderklinik sind zum Schutz der besonders vulnerablen jungen Patienten weiterhin keine Besuche erlaubt. Für Mitarbeiter der Uniklinik gilt ab diesem Montag die 3G-Regel. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich vor Arbeitsbeginn einem Schnelltest unterziehen.