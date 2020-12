Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Verkehr ist in allen Heidelberg-Studien das Thema, das den Befragten am meisten unter den Nägeln brennt. Jeder kann mitreden und jeder ist davon betroffen, daher kommt dem Amt für Verkehrsmanagement so hohe Bedeutung zu. Geleitet wird es seit November von Bärbel Sauer, die zuletzt in Leonberg die Stabsstelle für innovative und intermodale Mobilität leitete. Im RNZ-Interview spricht die 54-Jährige, die gerade nebenberuflich ihren Master Mobilität an der Universität Kassel ablegt, über ihre ersten Wochen im Amt und ihre Pläne.

Frau Sauer, wie geht es Ihrem Bein?

Es wird langsam besser. Ich muss jetzt noch einige Zeit eine Schiene tragen. Durch meinen Fahrradunfall habe ich jetzt aber eine große Sensibilität für die Sicherheit im Radverkehr entwickelt. Und ich nutze seither noch viel häufiger den öffentlichen Nahverkehr. Ich muss sagen, ich bin von ihm begeistert. Ohne auf den Fahrplan oder die Uhr zu schauen, kann ich in Ziegelhausen, wo ich wohne, morgens auf den Bus warten und weiß, dass innerhalb von wenigen Minuten einer kommt. Heidelberg hat ein gutes Angebot mit einer guten Taktung. Eine gute Grundlage, um damit weiter zu arbeiten.

Kaum waren Sie im Amt, sind Sie mit dem Rad gestürzt. Was ist da passiert?

Es war in Ziegelhausen, in einer sehr abschüssigen Straße. Der Straßenquerschnitt dort ist sehr schmal. Als mir ein Auto mittig entgegenkam, bin ich beim Ausweichen gestürzt. Da ich aber einen Termin im Amt hatte, bin ich weitergeradelt. Erst am Abend, als die Schmerzen nicht nachließen, haben die Ärzte im St.-Josefskrankenhaus einen Außenbandriss festgestellt.

Sie hatten Glück, dass Ihnen nicht noch mehr passiert ist.

Das stimmt. Mir ist aufgefallen, dass in Heidelberg ganz viele Menschen auf dem Rad ohne Helm unterwegs sind. Wenn ich keinen Helm aufgehabt hätte, wäre das eine kurze Amtszeit geworden, denn ich bin mit dem Kopf gegen ein Geländer geprallt. Sie sehen: Sicherheit für Radfahrer wird ein Eckpfeiler meiner Arbeit sein.

In Heidelberg gibt es bei 160.000 Einwohnern gefühlt genauso viele Verkehrsexperten, die meinen, sie könnten alles besser planen. Warum reizt sie diese Aufgabe trotzdem?

Es ist doch ein Schatz, wenn Bürgerinnen und Bürger sich einbringen! Sie sind es, die das Alltagswissen mitbringen, die wissen, wo es klemmt. Diese kostbaren Erfahrungen gilt es zu heben. Genau das reizt mich sogar, ich suche die Herausforderung. Für mich macht es den Reiz aus, die vielen Aspekte des Verkehrs aus einer systemischen Perspektive und mit einem ganzheitlichen Ansatz zu beleuchten. Die Verkehrstechnik, das betriebliche Mobilitätsmanagement, der Nahverkehr, der Fuß- und Radverkehr, innovative Mobilität: Das alles gehört dazu.

Mit dem Verkehrsentwicklungsplan, der derzeit entwickelt wird, haben sie da schon eine große Aufgabe. Wie weit sind Sie damit?

Die ersten Lokal- und Pendlerkonferenzen haben schon stattgefunden. Derzeit sind wir dabei, vier verschiedene sogenannte Handlungsszenarien zu entwickeln – zum motorisierten Individualverkehr, dem Nahverkehr, dem Radverkehr und zum Thema Innovation. Diese müssen dann alle in ihren Wirkungszusammenhängen betrachtet werden. Am Ende werden Kosten und Nutzen gegenübergestellt und geschaut, welcher Mix dieser Szenarien den größten Nutzen bringt, um den Verkehr zu entlasten und den Umweltverbund aus Nah-, Rad- und Fußgängerverkehr zu stärken. Eines ist aber jetzt schon klar: Wir müssen weg von Insellösungen nur für Heidelberg. Die Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn wir einen regionalen Denkansatz verfolgen und zum Beispiel viel Autoverkehr schon an seiner Quelle in den Umlandgemeinden abfangen.

Häufig ist davon die Rede, dass das Verkehrsmanagement angesichts der vielen Aufgaben personell unterbesetzt ist. Können Sie das bestätigen?

Wir analysieren das gerade. Fakt ist: Wir haben sehr viele Pflichtaufgaben. Dazu zählen die Verkehrssicherheit, die Lichtsignalanlagen, die Genehmigung und Kontrollen von Baustellen, die Aufgabenträgerschaft im ÖPNV, die Kontrolle des ruhenden Verkehrs durch den Gemeindevollzugsdienst, und und und. Allein dieses, wie ich es nenne, "Grundrauschen" zu bedienen, bindet schon viel Personal. Jetzt gilt es, zu schauen, in welchem Umfang und mit welchem Personal alle weiteren Aufgaben weiterhin gestemmt werden können.

Welche Abteilung ist besonders dünn besetzt – die Verkehrstechnik?

Es wäre nicht fair, eine Abteilung herauszugreifen. Das zieht sich durch alle Abteilungen. Daher arbeite ich gerade mit meinen Kollegen strukturell: Wie können wir unsere Arbeit umgestalten, Abläufe standardisieren, Checklisten anlegen? Das ist ganz wichtig für den Anfang. Und dass man mir auch die Zeit lässt, anzukommen.

Zum Abschluss noch eine Schnellfragerunde, ich bitte Sie immer, den Satz zu vervollständigen. Bereit?

Ja, klar.

Pop-up-bike lanes sind...

... sinnvoll, wenn bereits eine fertige und genehmigungsreife Entwurfsplanung in der Schublade liegt – sie also dauerhaft bleiben.

Die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld fährt ...

... noch nicht. Wir sind in der Planungsphase und warten auf den gutachterlichen Bericht. Die Straßenbahn ist ein Baustein im Masterplanprozess Neuenheimer Feld, der ergebnisoffen untersucht wird.

Gehwegparken ...

... stellt häufig ein Sicherheitsrisiko dar, deshalb müssen wir noch stärker an das Thema herangehen. Es geht um den Schutz von allen Fußgängerinnen und Fußgängern, insbesondere Kindern, Senioren, Eltern mit Kinderwagen und beeinträchtigten Menschen.

Der Anwohnerparkausweis ist bislang ...

... viel zu günstig. Wir müssen aber auf die gesetzlichen Grundlagen warten, bevor wir das Thema angehen.

Bei E-Zapfsäulen denke ich, ...

... dass die Ladeinfrastruktur ein Element für die Verkehrswende ist. Man sollte das Thema aber auch kritisch betrachten. Auch E-Fahrzeuge beanspruchen Platz und verursachen Emissionen.

Eine Seilbahn über den Neckar wäre ...

… eine ebenso wie die Straßenbahn zu prüfende Option für das Neuenheimer Feld. In Leonberg haben wir eine urbane Seilbahn gutachterlich untersucht, das ist ein Steckenpferd von mir. Man sollte die Seilbahn nicht von vorneherein als spinnerte Idee verwerfen. Sie bietet dann Vorteile, wenn es gilt, topografische Hürden zu überwinden. Sie hat einen relativ geringen Flächenbedarf und kann ein großes Fahrgastaufkommen in schneller Zeit befördern. Wichtig ist nur, dass man den Umstieg zu anderen Verkehrsträgern schnell und bequem hinbekommt, da sonst der sogenannte "Reisezeitwiderstand" zu groß wird.

Privat ist aber mein Lieblingsverkehrsmittel ...

... das Fahrrad.