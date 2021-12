Heidelberg. (pol/mare) Am frühen Freitagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Heidelberg gesprengt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.20 Uhr wurden durch die Explosion der Geldautomat in der Haberstraße in Rohrbach sowie dessen Umbauung komplett zerstört. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Einer der Täter soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. Er war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Derzeit sind die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts aus Stuttgart am Tatort. Die Spurensicherung erfolgt im Anschluss durch die zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern, deren Fluchtfahrzeug oder der Fluchtrichtung geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst unter der 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.