Heidelberg. (RNZ/lyd) Von Montag, 21. Juni, bis voraussichtlich Freitag, 23. Juli, wird das ehemalige US-Hospital im Kolbenzeil an die Wasserversorgung angeschlossen. Die damit verbundene Teilsperrung des Kolbenzeil hat Auswirkungen auf die Buslinie 28 und die Nachtlinie M3, teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mit.

Die Buslinie 28 in Fahrtrichtung Rohrbach Markt sowie der Moonliner 3 in Fahrtrichtung Bismarckplatz werden in dieser Zeit zwischen den Haltestellen Kolbenzeil und Maria von Graimberg Haus bzw. Fabrikstraße über die Freiburger, Karlsruher und Ortenauer Straße umgeleitet. Für die Haltestelle Baden-Badener-Straße wird eine Ersatzhaltestelle in der Ortenauer Straße eingerichtet. Auf dem Umleitungsweg bedienen die Linien 28 und M3 zusätzlich die Haltestelle Freiburger Straße