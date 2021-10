Von Holger Buchwald

Heidelberg. Im Schnitt kracht es in der Bergheimer Straße einmal die Woche. Das bestätigte nun ein Polizeisprecher auf Anfrage der RNZ, nachdem es am 12. Oktober an der Kreuzung mit der Kirchstraße zunächst einen Busunfall mit sieben Leichtverletzten und eine Stunde später noch einen Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem VW Polo mit Blechschaden gegeben hatte. "Seit dem 1. Januar waren es in der Bergheimer Straße 45 Unfälle", so der Polizeisprecher.

Angesichts der hohen Verkehrsbelastung auf der recht langen Straße mit mehreren Bus- und Straßenbahnlinien, Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern könne man aber nicht von einem Unfallschwerpunkt reden. "Es ist eher eine Häufung", so der Polizeisprecher. Auffällig ist indessen, dass sich die allermeisten Unfälle ähneln. Ein Auto- oder Lieferwagenfahrer will nach links über den in der Straßenmitte verlaufenden Gleisbereich abbiegen und übersieht dabei den von hinten herannahenden Bus oder die Straßenbahn. Drei Einmündungsbereiche sind dabei laut Polizeistatistik besonders auffällig: Von den insgesamt 131 Unfällen in den letzten drei Jahren in der Bergheimer Straße passierten 14 an der Ecke zur Kirchstraße und jeweils 17 auf Höhe der Römer- und der Thibautstraße. Allein in diesem Jahr wurden auf der gesamten Verkehrsachse 18 Personen verletzt.

"Die Bergheimer Straße ist ein Straßenraum, der einfach nicht funktioniert", kritisierte Sicherheitsauditor Leven bereits im Dezember 2017. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat ihre Straßenbahn- und Busfahrer dafür sensibilisiert, dass sie dort besonders aufmerksam sein sollen. Gegen allzu abrupte Abbiegemanöver von Autofahrern hilft aber auch alle Vorsicht nichts. Ein Unternehmenssprecher sagte daher nach den Unfällen vom 12. Oktober, dass die RNV mit der Stadt das Gespräch suchen wolle.

"Das Amt für Verkehrsmanagement teilt die Auffassung von Herrn Leven, dass in der Bergheimer Straße viele Verkehrsarten und schwierige Querungssituationen bestehen", teilt eine Stadtsprecherin auf Anfrage mit. Es gebe auch Überlegungen, die Straße umzugestalten. "Allerdings wird das Thema nicht im aktuellen Doppelhaushalt angegangen. Mittelfristig ist also keine Änderung geplant." Ein grundsätzliches Problem lasse sich ohnehin nur sehr eingeschränkt mit der Verbesserung der Infrastruktur lösen, so die Stadtsprecherin: "Dass einfach nicht geschaut wird. Die Gleisstraße ist durch die leichte Erhöhung problemlos wahrnehmbar. Und da muss jeder und jede schauen, ob sich darauf kein Verkehr befindet, wenn er oder sie die Trasse queren möchte."